Kdy lidé přistanou na Marsu? ‚Kolonizace rudé planety už není sci-fi,‘ soudí astronom Jan Palouš

V čem tkví unikátní úspěch vrtulníku Ingenuity, který se poprvé vznesl z povrchu jiné planety? Čím je tak atraktivní Mars a kdy se na rudou planetu vydá první lidská posádka? A jaké další milníky v objevování vesmíru máme před sebou? Na tyto otázky odpovídal host pořadu Dvacet minut Radiožurnálu astronom a fyzik Jan Palouš. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:49 21. dubna 2021

Kdy na Marsu přistane lidská posádka? A je to vůbec potřeba?

Je to složitá otázka, děkuju pěkně. Na jednu stranu jsou roboti stále přesnější a lepší a možná že nás za čas překonají, mnoho věcí tudíž z vědeckého hlediska mohou dělat roboti.

Jsou tu ale různé plány. Třeba Elon Musk plánuje cestu na Mars a hledá lidi, kteří by se chtěli zúčastnit. Dokonce si představuje, že tam vybuduje kolonii, podobně jako se kolonizovala kdysi Amerika.

Je kolonizace Marsu reálná, nebo je to sci-fi?

Před několika lety by se mohlo zdát, že je to sci-fi. Kroky, které se dnes dějí, to ale přibližují stále více. Někteří mí kolegové mají myšlenku, že kdyby došlo ke globální katastrofě, tak alespoň ti, kdo budou na Marsu, přežijí.

NASA momentálně vybírá zájemce o misi na Mars a prý je obzvlášť zájem o ženy…

Možná je zájemců mužského rodu více. Nemyslím si, že by šlo o specializovaný zájem. Domnívám se, že eventuální kolektiv letící na Mars by měl být vyvážený.

Poprvé v historii je konkurz otevřený i lidem se zdravotním postižením, stanou se z nich takzvaní parastronauti. Má to vědecký důvod?

Přesně vám to neřeknu, ale inkluze je samozřejmě velmi záslužná věc. Dovedu si představit, že když máme třeba hipoterapii, může existovat i terapie, kdy by člověk necítil gravitaci. Je to varianta, která je určitě zajímavá.

