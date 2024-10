Zakotvení u Nebeského paláce. Trojice čínských astronautů úspěšně dorazila na vesmírnou stanici

CMSA uvedl, že loď se k dokovacímu uzlu připojila v 11.00 pekingského času (04.00 SEČ). Šen-čou 19 odstartovala ve středu v 04.27 pekingského času (v úterý ve 21.27 SEČ). Posádku vede Cchaj Sü-če, který se účastnil mise Šen-čou 14. Doprovází ho Wang Chao-ce, která je třetí Číňanku vyslanou do kosmu, a pilot armádního letectva Sung Ling-tung.

Nová posádka Šen-čou 19 by měla na vesmírné stanici zůstat do konce dubna, případně do začátku května, uvedla CMSA. Naopak personál lodi Šen-čou 18 se po šesti měsících v kosmu připravuje na návrat na Zemi, stát by se tak mělo 3. listopadu SEČ (4. listopadu pekingského času).

Čína v posledních třiceti letech značně rozvinula své vesmírné programy a investovala do nich v přepočtu miliardy eur, aby dosáhla stejné úrovně jako Spojené státy, Rusko a Evropa. Jako první zemi se jí podařilo přistát se svým vozítkem na odvrácené straně Měsíce, své robotické vozítko dopravila také na povrch Marsu.