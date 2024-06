Vladimír Remek byl inspirací pro jednu generaci, bude ho do vesmíru následovat další Čech?

Česko tento týden odstartovalo svoji cestu do vesmíru. Podle premiéra Fialy by měla být maximálně pětiletá a podílet se na ní budou vědci, technologické firmy, vysoké školy a také popularizační science centra. Už teď je jasné, že druhým českým kosmonautem po téměř půl století bude major Aleš Svoboda, kterého si Evropská kosmická agentura před časem vybrala do svého záložního týmu astronautů. Praha 13:03 23. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Člen záložního týmu astronautů Evropské kosmické agentury Aleš Svoboda během tiskové konference na 21. základně taktického letectva Čáslav. | Foto: Anna Boháčová, MFDNES + LN | Zdroj: Profimedia

„Za ten poslední rok a půl jsem udělal opravdu hodně rozhovorů, ale že by mě někdo zastavoval na chodníku, tak to ne. Zatím to tak ještě není. Nejsem Karel Gott, aby každý věděl, kdo je Aleš Svoboda,“ směje se osmatřicetiletý pilot gripenu české armády, který věří, že na Mezinárodní vesmírnou stanici by se mohl dostat dříve než za pět let.

„Připravit jednotlivé experimenty a dílčí projekty, to je zhruba 12 až 18 měsíců, takže reálný interval je od horizontu dvou až maximálně pěti let s tím, že cílíme spíš na začátek toho intervalu,“ upřesňuje.

Mnozí z těch, kteří se teď podílejí na českém kosmickém výzkumu, přiznávají, že inspirací a motivací jim byl let prvního československého kosmonauta v roce 1978. Ostatně velmi dobře to ví i sám Vladimír Remek.

„Poměrně často to slyším v nejrůznější podobě. Nejvýrazněji to říká současný šéf brněnského planetária, ale je i celá řada jiných lidí, kteří na to mají dobré vzpomínky a motivovalo je to aspoň k zájmu,“ říká a dodává, že správná motivace je velmi důležitá. Protože i maličkosti mohou rozhodovat o našem životním směřování.

Dětský sen

Důkazem je podle vlastních slov i zmíněný Jiří Dušek, současný ředitel brněnského Planetária: „V sobotu 4. března 1978 jsem jako sedmiletý sledoval první vysílání z paluby Saljutu 6, orbitální stanice, kde na nás promlouval Vladimír Remek.“

„Ta událost mě naprosto fascinovala a rozhodl jsem se, že se stanu kosmonautem. Věnoval jsem se astronomii a astrofyzice, a nakonec jsem tam, kde jsem dneska,“ shrnuje svoji životní cestu nezávislý senátor za ODS a ukazuje mi velký zažloutlý sešit, kde jsou vylepené novinové výstřižky, některé i v azbuce, a zdobí jej i jeho vlastní dětské obrázky.

„Dokonce tady na přední stránce, myslím, že to je Vladimír Remek ve skafandru,“ směje se. „Bylo mi sedm let, tak to tak vypadá. Prostě je to velmi dětské a naivní, ale je to důkaz toho, že to skutečně funguje a že mě to ovlivnilo.“

Vesmír na vlastní kůži

A právě takový by měl být jeden z hlavních efektů cesty českého kosmonauta do vesmíru – podnítit zájem dětí o technické obory. Ale nejen o ně – náš člověk přímo na oběžné dráze totiž nabízí široké možnosti experimentů.

„Řada z nich bude realizována i na jeho vlastním těle. Naše tělo je naučené žít tady v pozemské gravitaci a najednou ho vystavíte úplně jiným, pro něj stresovým podmínkám ve stavu beztíže,“ naznačuje Milan Halousek z České astronomické společnosti, že součástí výzkumu budou i medicínské pokusy. Ty se v poslední době zaměřují hlavně na zrak a sluch kosmonautů, dodává.

Na začátku budou ale hlavně popularizační aktivity, které zastřešuje ESERO, tedy Vzdělávací kancelář Evropské kosmické agentury v České republice. A jak prozrazuje její manažer Jan Spratek, všechno směřuje k začátku školního roku.

Vzhůru do vesmíru

„Odpočet míří na 2. září, na osmou hodinu ráno, kdy se spustí webová stránka vzhurudovesmiru.cz naplno. Tam žáci, učitelé ale i široká veřejnost najdou příležitosti, jak se zapojit do tohoto velmi velkého, košatého projektu,“ popisuje známý popularizátor astronomie.

„A nebudou to jen věci, kteří míří na vzdělávání, ale také soutěže pro absolutně širokou veřejnost, kreativní jedince, ale i pro lidi, kteří budou chtít okusit to, co případně prožije náš český astronaut. A na to se opravdu těšte,“ naznačuje.

A u České cesty do vesmíru samozřejmě nebude chybět ani vědecká redakce Českého rozhlasu.

Poslechněte si celý Magazín Experiment výše.