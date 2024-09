I bez Pirátů budeme pokračovat, věří jihomoravský hejtman Grolich. Koalici vytvoří se Starosty

Po sečtení více než 98 procent hlasů je jasné, že v Jihomoravském kraji zvítězila koalice Spolu (KDU-ČSL, ODS a TOP 09), která získala téměř 40 procent hlasů. Na druhém místě je hnutí ANO s necelými 29 procenty. Do krajského zastupitelstva se ale nedostali Piráti. „Budeme pokračovat dál ve všech oblastech tak, jak to bylo doposud,“ ujistil voliče ve speciálu Českého rozhlasu Plus a Radiožurnálu jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). Brno 17:46 21. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Setkání hejtmanů s prezidentem. Jan Grolich | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co znamenají počty, které v tuto chvíli platí? Co budete v Jihomoravském kraji dělat bez Pirátů, s nimiž jste dosud tvořili koalici?

Složíme koalici se Starosty a budeme mít řádově stejnou většinu, jakou jsme měli. Teď to tak vypadá podle mandátů, které by takhle měly zůstat.

Pokud neposílíme, tak podle trendů při sčítání bychom měli mít většinu křesel, 34. A to je celkem pohodlná, normální většina. Pro nás jako pro Spolu je to naprosto fenomenální výsledek.

Už to máte jisté se Starosty, jste domluvení předem?

Tam není moc na čem se domlouvat. Sedneme si tak moc lidsky, že si myslím, že to problém nebude. S Františkem Luklem už jsem si volal, že jakmile bude sestavení mandátů jednoznačné, tak se potkáme. A protože se potkáváme na kraji dennodenně, tak jsme to už probírali. Myslím, že i na sestavení rady se domluvíme velice rychle.

Takže co se týká exekutivy, tak nemají Jihomoravané očekávat žádnou změnu?

Myslím si, že tam není žádná změna. I když tam nebudou Piráti, tak my jsme neměli žádný věcný spor, že by v některých věcech Piráti táhli nějakým směrem přes náš odpor nebo něco takového. Myslím si, že budeme pokračovat dál ve všech oblastech tak, jak to bylo dosud.

I s Janem Grolichem jako hejtmanem?

To předpokládám.

Do vedení strany?

Pane hejtmane, když o vás i renomované novinářky mluví jako o fenoménu, chystáte se v budoucnu tohle například vyhodnotit, i co se týče vaší strany KDU-ČSL?

Nevím, jak to myslíte.

Jestli chcete kandidovat na předsedu...

Je to strašně brzo a nechci to dnes řešit. Ani minutu jsme se o tom ve volebním štábu nebavili. Říkal jsem si, že když dopadneme nějak výrazně dobře, tak je mně jasné, že na mě nějaký tlak bude a bude strašně záležet, jak se s ním srovnám. Tlak ještě nezačal, za což jsem rád. Nechme to následujícím dnům.

Jak se vám promění opozice poté, co se do ní zřejmě vrátí komunisté?

Myslím si, že opozice spíš ochabne, že tam budou lidi, kteří fungování kraje moc nerozumí. A myslím si, že se budeme věcně bavit jenom s některými lidmi z ANO. Jinak tam budou ti lidé jenom sedět a nic se tam nebude věcně řešit.