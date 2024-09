Druhé kolo voleb rozhodne o složení Senátu. Poslechněte si duely kandidátů

Co hodlají kandidáti v Senátu prosazovat? Na jaké místo na politickém kolbišti patří? A co hodlají učinit pro obyvatele ze „svého“ regionu? Poslechněte si duely kandidátů v obvodech, v nichž se bude ve druhém kole senátních voleb v pátek a sobotu rozhodovat o kompletním složení horní komory Parlamentu. Praha 17:45 24. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jak bude po víkendu vypadat složení Senátu? O tom rozhodnou voliči v pátek a v sobotu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Senátní obvod 26 - Praha 2

Senátní volby ve volebním obvodě číslo 26 v prvním kole vyhrál Marek Hilšer (MHS), na druhém místě skončil Miroslav Bárta. Oba kandidáty dělily necelé dva procentní body.

„Budu se dál soustředit na vzdělanost, udržitelné myšlení a zachování historické paměti Prahy,“ slibuje egyptolog Miroslav Bárta (za STAN). Podobnou strategii zastává i jeho oponent, obhájce senátního mandátu, Marek Hilšer. „Opravdu jsem se lidí zastával a voliči to nepochybně ocení,“ uvedl pro Český rozhlas Plus.

Senátní obvod 32 - Teplice

V senátním obvodu číslo 32 Teplice se ve druhém kole střetne dosavadní senátor Hynek Hanza z ODS s dosavadním krajským hejtmanem Janem Schillerem (ANO), který vyhrál první kolo se ziskem 41,32 procenta a svého soka porazil o téměř 16 procentních bodů.

V čem se od sebe navzájem odlišují? Jaký recept na rozvoj Teplicka nabízejí voličům, kteří mezi nimi rozhodnou? Co by chtěli v Senátu v příštích šesti letech prosazovat? Co jsou tři priority, se kterými kandidují?

Naše řešení sociálních problémů vnímá zbytek republiky jako extrémní, myslí si například Hanza z ODS. „Dávky musí být zásluhové,“ tvrdí Schiller (ANO).

Senátní obvod 80 - Zlín

V senátním obvodě číslo 80 na Zlínsku se ze šestice uchazečů v prvním kole prosadil ekonom a vysokoškolský učitel Oldřich Hájek (za ANO), který zvítězil se ziskem 36,94 procenta.

Hájkovým vyzyvatelem ve druhém kole je druhý postupující a současný senátor Patrik Kunčar (KDU-ČSL), který obdržel hlasy od 26,16 procenta voličů. Jak chtějí přesvědčit své voliče, aby přišli ke druhému kolu voleb? V prvním kole přišla necelá třetina oprávněných voličů, přesně 31,48 procenta.