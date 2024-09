Mračková Vildumetzová: Pětikoalice má Senát, Sněmovnu i prezidenta. Musíme být víc vidět a slyšet

Už v prvním kole senátních voleb se do Senátu dostala současná poslankyně Jana Mračková Vildumetzová (ANO) za obvod Sokolov. Získala 50,72 procenta hlasů, a s dalšími čtyřmi kandidáty Jiřím Čunkem (KDU-ČSL), Petrem Víchou (SOCDEM), Pavlem Fischerem (59, za TOP 09) a Martinem Bednářem (ANO) se nemusí účastnit druhého kola voleb. „Vůbec jsem to nečekala,“ řekla Radiožurnálu. Praha 21:26 21. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Už v prvním kole senátních voleb se do Senátu za obvod Sokolov dostala současná poslankyně Jana Mračková Vildumetzová (ANO). „Vůbec jsem to nečekala,“ řekla | Foto: Slavomír Kubeš | Zdroj: ČTK

Proč jste se rozhodla kandidovat do Senátu?

V první řadě chci poděkovat všem voličům, kteří mě podpořili a dali skoro 11 500 hlasů. Vůbec jsem to nečekala a dostat se z prvního kola, když je šest kandidátů – to je i pro mě strašné překvapení. Mám z toho nesmírnou radost. Chtěla bych všem poděkovat za velkou podporu. A zároveň mám odpovědět, pane redaktore, na vaši otázku.

Odpovídala jsem na to už mnohokrát. V Senátu nejsme slyšet, nejsme vidět. Tato pětikoaliční vláda, která nemyslí na lidi, tak má Sněmovnu, má Senát a má s největší pravděpodobností i pana prezidenta.

Když se podíváte na poslední funkční období, tak prakticky žádný sněmovní tisk se nám do Sněmovny od senátorů nevrátil, ať už je to konsolidační balíček, ať už je to korespondenční volba nebo mimořádné valorizaci důchodů.

A to znamená, paní senátorko, že se chcete soustředit především na nějaké torpédování vládních návrhů v Senátu?

Určitě ne, ale je jasné, že Senát je pojistkou a má možnost sněmovní tisky vracet do Sněmovny. Pokud přijdou do Senátu, má možnost dávat pozměňovací návrhy. Opět říkám, my v tom Senátu současné chvíli nejsme slyšet.

Musíme samozřejmě ještě počkat, jak dopadne druhé kolo, jestli náš senátorský klub ještě více posílí. Tak, jak bojujeme ve Sněmovně, tak budeme bojovat i v Senátu.