Wagenknecht v Senátu končí. ‚Beru to pokorně, mou rozdělanou práci musí dělat někdo jiný,‘ říká

Lukáš Wagenknecht (Piráti) senátorský mandát neobhájil. V prvním kole senátních voleb v Praze 8 skončil těsně třetí, chybělo mu 78 hlasů. Do druhého kola postoupili Vladimíra Ludková (ODS) a Zdeněk Kučera (ANO). „Je brzo analyzovat data, nedokážu to hodnotit," odpověděl Wagenknecht v pražském volebním štábu Pirátů na otázku, co zapříčinilo jeho prohru. Praha 17:16 21. září 2024

Jak hodnotíte výsledek voleb?

Za prvé bych chtěl poděkovat členům svého týmu, protože byli úžasní, měli s tím mnoho práce. Potom své rodině. A také voličům za to, že přišli volit, protože tady byla nadprůměrná volební účast (28,57 procenta). To jsem velice rád. A to je asi tak všechno, co bych řek.

Jste třetí, čemu to přičítáte?

Je brzo analyzovat data, protože to chce si k tomu sednout. Máme tady relativně dobrý výsledek hnutí ANO v celé republice. To je asi první reakce. Zbytek nedokážu hodnotit. Mou rozdělanou práci musí dělat někdo jiný, můj nástupce.

Jste zklamaný?

Malinko jsem si oddechl. Beru to pokorně, tak to dopadlo, lidé rozhodli svým hlasem. Nejsem zhrzený nebo cokoliv. Myslím, že se to mělo v tuto chvíli stát. Chci poděkovat voličům, protože účast byla velká a to je dobře. Člověka to může zamrzet, ale tak to v senátních volbách je.

Jak hodnotíte svoje působení v Senátu?

Bylo tam mnoho věcí, které se nám podařily. Za to jsem velmi rád, že jsem se na tom mohl podílet. Hodně jsem pracoval a bylo to vidět, to je hlavní. Teď budu dva dny spát, chci si odpočinout. Kampaň byla úžasná, ale náročná, hodně kontaktní.

Jak hodnotíte výsledek Pirátů, kterým se nepodařilo obhájit zisky z minulých voleb?

Moc jsem výsledky nesledoval, řešili jsme hlavně náš senátní obvod. Ale pochopil jsem, že to není úplně dobré, že tam je nějaké účtování.