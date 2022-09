Přísaha ovládla volby v Pohořelicích. ‚S ODS ani ANO nevyjednávám. Chci být starostou,‘ věří si Šlachta

Pětitisícové město Pohořelice na Brněnsku se vyslovilo, že ve svém vedení chce hnutí Roberta Šlachty Přísahu. V obci na jihu Moravy pro něj hlasovalo 41,29 % voličů, další v pořadí, strana ODS, získala o dvacet procent méně. „Chci to složit tak, pokud to půjde, abych byl starostou,“ reagoval Šlachta pro server iROZHLAS.cz. Pohořelice (Brno) 20:49 24. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robert Šlachta | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Občanské hnutí Roberta Šlachty Přísaha vzniklo na jaře roku 2021, jen pár měsíců před sněmovními volbami. V nich poměrně těsně nepřekročilo potřebnou pětiprocentní hranici, když ho podpořilo 4,68 % voličů.

Nyní zaznamenalo úspěch v městě Pohořelice na Brněnsku. Ovládlo volby s 41,29 procenty a o 20 procent tak předskočilo Občanskou demokratickou stranu (ODS). Lídr kandidátky Robert Šlachta nyní pomýšlí na funkci starosty. „Chci to složit tak, pokud to půjde, abych byl starostou,“ reagoval pro server iROZHLAS.cz.

Podle Šlachty lidé ve městě chtěli změnu, nyní ho však čeká povolební vyjednávání. „S ODS ani ANO vyjednávat nebudeme. Zatím nad tím sedíme. Netajili se tím, že nás chtěli vyšachovat. Nepočítali však s tím, že ten odskok bude takový,“ řekl.

Neúspěch Přísahy

Naopak v dalších velkých městech hnutí podle průběžných výsledků neuspělo. Hranici pět procent pro vstup do zastupitelstev nezískalo například v České Lípě, Havířově, Karlových Varech, Olomouci nebo Ostravě. „Hodně to přičítám finančním prostředkům na kampaň, měli jsme malé. Nebyli jsme schopni do toho dát takový objem financí,“ připouští.

Neuspěl ani jediný kandidát strany do Senátu Antonín Staněk, bývalý ministr kultury, který kandidoval na Bruntálsku. „Je tam jednoznačné vítězství kandidáta hnutí ANO. Je to jednoznačně volba občanů pro hnutí ANO jako nejsilnější opoziční strany,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz.

Šlachta uvedl jeden z hlavních důvodů jeho neúspěchu to, že se rozhodl kandidovat v místě, kde nebydlí.