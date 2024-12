Ať peníze radši končí v inovacích, než v pokutách, kritizuje normy na prodej elektromobilů Vlček

Česko a Itálie s podporou dalších zemí bojují za zmírnění pokut vůči výrobcům aut, kteří nebudou od příštího roku dostatečně plnit normy na prodej elektromobilů. Tohle téma zvedl na unijním setkání ministrů průmyslu šéf českého resortu Lukáš Vlček (STAN). „Chci za to, že bude systém zmírněn, záruky, že veškeré ušetřené prostředky skončí v inovacích, aby se zvýšila konkurenceschopnost evropských automobilek,“ vysvětluje pro Český rozhlas Plus. Rozhovor Praha 14:27 2. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Proč by se měl podle vás zrevidovat plán na sankce vůči firmám, které nebudou vyrábět stanovený podíl elektromobilů?

Vidíme, že evropský automobilový průmysl není v současném světě konkurenceschopný oproti automobilovému průmyslu Spojených států a Asie. To znamená, musíme dát automobilovému průmyslu v Evropě – včetně samozřejmě toho českého, který je páteří české ekonomiky – dostatečný čas.

Jak zásadní by mohly být pokuty? Eurokomisař pro klima a čisté hospodářství Nizozemec Wopke Hoekstra na slyšení před europoslanci prohlásil, že tyhle obavy můžou být přehnané vzhledem k relativně nízkým pokutám, kterým výrobci aut v Evropské unii čelili za nedodržení emisních limitů stanovených už na rok 2020.

Ony právě nejsou tak malé. Jsou to prostředky, které by měly primárně končit v inovacích. A my říkáme: „Pojďme se na evropské úrovni bavit o určité revizi.“

Proto jsme s italským protějškem otevřeli toto téma na poslední radě ministrů, kde říkáme: „Systém potřebuje více flexibility. Prostředky, které by automobilní průmysl potřeboval, ať radši skončí v inovacích, než aby skončily v pokutách.“

Tvrdí to nejenom Česká republika. Ale ve všech dalších příspěvcích, které na radě ministrů zazněly, se k nám v debatě přidalo dalších 20 států. Debata byla opravdu velmi živá a nečekali jsme, že ji vyvoláme tak silnou.

Zároveň jasně zaznívalo, že musíme mít od automobilového průmyslu záruky, že pokud mu pomůžeme – a pomoct mu prostě musíme – tak ty peníze skončí opravdu v inovacích.

„Flexibilnější prostředí”

Jak jsou tedy vysoké ty pokuty? Mohly by být skutečně likvidační, jak říká třeba europoslanec Alexandr Vondra (ODS)?

Osobně si nemyslím, že by byly likvidační. Jsou v řádech miliard korun, což v tom objemu jsou prostředky sice nemalé, ale ne likvidační. Na druhou stranu jsou to prostředky, které by mohly výrazným způsobem pomoci inovacím.

Ale nebyly ty normy určené proto, aby producenti urychlili výrobu elektroaut? Pokud nebudou pod tlakem, tak budou v tomto segmentu zaostávat, nemyslíte?

To je sice pravda. Ale na druhou stranu vidíme, že konkurenční tlak Číny a Spojených států mnohdy není vůči evropským automobilkám mnoho fér. Vidíme, že Čína některé věci mnohdy dotuje.

Z toho důvodu musíme průmyslu pomoct. Musíme pomoct udělat to prostředí více flexibilní, uhrát mu více času. Ale opakuju, chci za to záruky, že pokud bude systém zmírněn, tak veškeré prostředky musí končit v inovacích, aby se zvýšila konkurenceschopnost.

Jak by se tedy zařídilo, aby peníze ušetřené na pokutách šly skutečně do inovací a nových technologií, aby zvýšily konkurenceschopnost? Do čeho typicky by peníze měly směřovat?

Nám bohužel v evropském prostředí chybí výroba určitých komponent, jako je například výroba baterií nebo čipových technologií. To jsou investice, které se sice velmi slibně rozvíjejí, ale stále ještě potřebujeme určitý čas, abychom tyto nutné věci na evropském kontinentu vybudovali.

Co se bude dít dále? Snažíme se sehnat širokou koalici evropských států, abychom na úrovni Evropské komise dosáhli toho, že pokuty budou nějakým způsobem zmírněny, nebo spíše průměrovány v následujících letech, že budou nabíhat až v dalších letech.

Proto potřebujeme čas. Ale opětovně říkám, že od automobilového průmyslu potřebujeme jasné záruky, jasné konkrétní investice, jasné konkrétní agendy, že tu práci, kterou vynakládáme, ten tlak, není – a použiji to slovo – vodění někoho za nos. Potřebujeme opravdu jasné záruky.

A bude to nějak kontrolováno?

Samozřejmě. Pokud dáme do toho dáme tu práci a energii s cílem pomoci automobilovému průmyslu, tak od zástupců automobilového průmyslu musíme vidět jasné záruky.

Zákaz spalovacích motorů?

Mezi řádky ještě zaznívá, že Česko dost uvažuje o přehodnocení zákazu výroby nových aut se spalovacími motory od roku 2035. Myslíte si, že se to podaří nejenom Česku, ale i dalším zemím? Protože třeba spolupředseda europoslanců z frakce Zelených, Nizozemec Bas Eickhout uvedl, že při veřejných slyšeních eurokomisařů všichni, kteří byli dotazováni na auta, řekli: „Budeme se držet stanovených cílů, žádné změny.“

Tady ještě uvidíme. Nám jde primárně o to odvrátit hrozící pokuty, pokud od příští roku prodejci nebo výrobci automobilů neprodají dostatek nízkoemisních aut. Tohle je druhá část toho cíle nebo snahy.

To znamená, dřívější vyhodnocení reálnosti zákazu výroby aut se spalovacími motory už po roce 2035. Tady bych ještě nepředjímal, čeká nás ještě mnoho dalších jednání. Nám teď primárně jde o odvrácení hrozících pokut.

Ale výhledově o posunutí termínu usilujete?

Je to součástí debaty.