Špicar: Z krize ve Volkswagenu bude ozdravná kúra. Pro české dodavatele to není dramatický problém

Německá automobilka Volkswagen ve středu přiznala, že její provozní zisk za třetí čtvrtletí klesl o 42 procent. Vedení oznámilo plán na uzavření tří německých továren a zrušení desítek pracovních tisíc míst. „Problémy jednoho odběratele, byť tak významného jako je Volkswagen, by neměly (v Česku) způsobit dramatický problém,“ uklidňuje v rozhovoru pro Český rozhlas Plus viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. Ranní Plus Praha 22:03 30. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radek Špicar | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Co budou problémy Volkswagenu znamenat pro české dodavatele automobilových součástek?

Český automobilový průmysl včetně toho subdodavatelského je velmi diverzifikovaný, to znamená, že čeští dodavatelé dodávají součástky automobilkám po celém světě. Problémy jednoho odběratele, byť tak významného jako je Volkswagen, by proto neměly způsobit dramatický problém pro český subdodavatelský průmysl.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s Radkem Špicarem a Zuzanou Lizcovou o situaci v německém automobilovém průmyslu

Přestože je pro některé Volkswagen hlavní partner?

Samozřejmě to pro ně nebude jednoduché, ale český automobilový průmysl včetně subdodavatelského je poměrně adaptabilní. To, co se teď děje ve Volkswagenu, není nic nového.

Jsou to záležitosti, které se táhnou několik měsíců. Netýká se to koneckonců pouze Volkswagenu, ale i jiných automobilek. Myslím si, že čeští dodavatelé se na to budou schopni připravit.

Volkswagen údajně zvažuje, že by propouštěl i v jedné z německých továren, kde se vyrábějí motory do modelů Škody Auto, které patří do koncernu. Byl by to pro českou výrobu problém?

Předpokládám, že to, co se teď děje ve Volkswagenu, by pro Škodu Auto, které se daří velmi dobře a která má plně vytížené závody, neměl být žádný problém.

‚Ozdravná kúra‘

Nehrozí přesto, že by se Škoda Auto časem dostala do podobných problémů, kterým teď čelí Volkswagen?

Možná vás překvapí to, co teď řeknu. Ozdravnou kúru ve Volkswagenu nepovažuji za špatnou zprávu, ale za pozitivní.

Škodě Auto se daří dobře, míní mluvčí. Na rozdíl od Volkswagenu nebude propouštět ani zavírat závody Číst článek

Evropský automobilový průmysl stejně jako ten americký prochází velmi složitým obdobím, musel se v posledních letech vyrovnat s několika po sobě jdoucími krizemi. Do toho prochází velmi náročnou transformací směrem k čisté mobilitě, takže problémy mají skutečně všichni.

O koncern Volkswagen bych měl strach, kdyby problémy tímto způsobem neřešil. Propouštění zbytečných zaměstnanců a uzavření neefektivních továren je cesta, aby se s tím naopak úspěšně popasoval a zajistil svoji budoucnost. Jsem rád, že se Volkswagen takto rozhodl a může touto cestou jít.

Čeká taková ozdravná kúra i Škodu Auto?

Škoda je na tom jinak, je to automobilka, která si velmi chytře a šťastně podržela oba světy – jak svět spalovacích motorů, tak elektromobilní. Je to značka, která má velmi zajímavé portfolio modelů, které nabízí nejenom v Evropě.

Má ale také problémy podobné Volkswagenu – drahou práci, rostoucí náklady na pracovní sílu a drahé energie. To je do budoucna výzva, ale nemyslím si, že by se měla v dohledné době dostat do podobných problémů.

Nemyslíte si, že by se Škoda Auto mohla ponaučit z problémů, kterým čelí německý Volkswagen, například z chybných rozhodnutí, které udělali tamní manažeři?

Ne, toho se úplně nebojím. Bojím se rostoucích nákladů, se kterými automobilka musí bojovat. Třeba vysoké ceny energií. V průmyslu teď vidíme, že evropské matky český dcer přesouvají své investice z České republiky do zemí, jako jsou Portugalsko nebo Španělsko. To je do budoucna riziko.

7:36 Německu se nevracejí investice do elektromobility. Volkswagen se bude muset změnit, míní novinář Číst článek

Podle odhadů, který uveřejnil německý svaz automobilového průmyslu, bude v automobilovém průmyslu výhledově s nástupem elektromobility potřeba asi o třetinu méně zaměstnanců. Elektrické motory na výrobu totiž nejsou tak náročné jako ty spalovací. Počítá s tím podle vašich informací i Škoda?

Myslím, že určitě. Nicméně, když někoho propustíte na jedné části výroby, například u převodovek, dokážete vytvořit místo v jiných oblastech, například u výroby baterií. Ale podmínkou je, že jste úspěšná firma. Bez náhrady je budou rušit ti neúspěšní.

Doufám, že Škoda Auto bude mezi těmi úspěšnými. Pakliže bude některá místa rušit, protože výroba elektromobilů bude významnější, tak dokáže vytvořit nová pracovní místa v oblastech, které jsou spojené s výrobou elektromobilů. Například právě výroba baterií nebo jiných součástí, které nejsou v tuto chvíli součástí aut se spalovacími motory.

Poslechněte si celý rozhovor s Radkem Špicarem a Zuzanou Lizcovou o situaci v německém automobilovém průmyslu nahoře v audiozáznamu.