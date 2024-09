Jahn: Plány Evropské komise na bezemisní mobilitu byly moc ambiciózní. Do roku 2035 nejsou reálné

Německá automobilka Volkswagen chce zesílit úsporný režim a varuje, že uzavře některé továrny v Německu. Podle Martina Jahna, člena představenstva Škoda Auto a prezidenta českého Sdružení automobilového průmyslu, je tam totiž příliš drahá výroba. Představy automobilek o přechodu k elektromobilům podle něj navíc byly příliš optimistické. „Současné plány budou muset být zásadně přehodnoceny,“ říká Jahn v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 0:26 10. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

V souvislosti se situací na trhu s automobily se mluví o elektromobilitě, některé automobilky přitom ale přehodnocují své starší plány. Volvo například minulý týden oznámilo, že odloží termín, kdy ukončí výrobu aut se spalovacími motory. Ukazuje se, že byl automobilový průmysl příliš optimistický?

Ukazuje se, že transformace na čistou mobilitu, kde se dlouho věřilo, že by mělo jít zejména o elektromobily, bude postupovat pomaleji. Je otázka, jestli nějaký kontinent může vůbec přejít na stoprocentní bezemisní vozidla a jak budeme bezemisní mobilitu počítat.

Škoda Auto měla vždy racionální přístup, říkali jsme, že budeme na elektromobilitu postupovat podle toho, jak se budou vyvíjet potřeby našich zákazníků. Na druhé straně to muselo jít v souladu se zákony, které dávaly předpisy pro to, jak se musí vyvíjet emise CO2. Nicméně máme pořád solidní portfolio vozů se spalovacími motory, elektrické vozy budeme postupně uvádět na trh.

Ukazuje se, že původní plány Evropské komise byly asi příliš ambiciózní. Vždy jsem říkal, že přechod by byl velmi drahý a bude se na něm muset podílet i veřejný sektor. Teď vidíme, že když mají přechod platit zákazníci ze své kapsy, nejsou na to připraveni.

Předpokládáte tedy, že v roce 2035 nedojde ke konci prodeje nových aut se spalovacími motory, jak je to v plánech Evropské unie?

Myslím, že jak je to v plánech dnes, to nebude možné. Ukazuje se, že společnost ani firmy na to nejsou připraveny. Otázka je, jakým způsobem k tomu dojde – jestli to bude akceptováním syntetických paliv nebo biopaliv do rovnice snižování CO2, jestli se posune přechod na čistou mobilitu a jestli budeme jinak započítávat různé technologie.

Tak, jak je to naprogramováno v současné době, to není realistické. Spojené státy ani Čína nemají stanované žádné datum pro přechod na bezemisní mobilitu a ukazuje se, že na každém kontinentu existují zákazníci a sektory, pro které přechod není zcela možný. Uvidíme, jak se tato debata bude vyvíjet, ale myslím si, že současné plány budou muset být zásadně přehodnoceny.

Propouštění se nechystá

Co konkrétně bude zahrnovat úsporný program ve Škodovce pro další měsíce?

Připravili jsme plán na příštích pět let, kde chceme v každém roce optimalizovat náš nepřímý personál přibližně o tři procenta. Nedá se to ale snadno přeložit tak, že tři procenta personálu škrtneme. Chystáme i nové aktivity, snažíme se získávat aktivity z koncernu, které převádíme do České republiky, ať už je to vývoj některých platforem a motorů nebo aktivity v oblasti poprodejních služeb.

Pokud by k nějakému snižování personálu docházelo, tak to chceme řešit přirozenou fluktuací, takže se propouštění nechystá. Přestože uspoříme několik procent v rámci stávajících aktivit, počet zaměstnanců podle nás může zůstat, nebo i narůst. Záleží, kolik nových aktivit se nám podaří získat z koncernu.

Snažíme se dosahovat úspor tím, že racionalizujeme naše pracovní postupy, uplatňujeme umělou inteligenci, digitalizujeme. Je to spíše pracování chytřeji, než pracování méně.

Německé odbory se brání úvahám, že by se v Německu továrny zavíraly, na druhé straně vedení automobilky Volkswagen tvrdí, že poptávka po vozech není tak velká, aby to odpovídalo kapacitě továren. Nehrozí v této situaci, že kapacitu, která je v Německu k dispozici, nahradí škodovky – tedy že by se tam přesunula část výroby z Česka?

Myslím, že nehrozí, protože v německých závodech jsou výrazně vyšší výrobní náklady než v českých. Přesun by výrazně zdražil výrobu našich vozů a to si nemůžeme dovolit.

Je logické, že Škodovka vyrábí a bude vyrábět i v jiných zemích. Kapacita, kterou v České republice máme, nestačí. Proto se například vyrábí vůz Superb v Bratislavě a nový elektrický vůz, který přijde za dva roky, se bude vyrábět ve Španělsku. Kapacity, které máme jak v Mladé Boleslavi, tak v Kvasinách, budeme ale používat maximálně.

Závody průběžně přestavujeme, posuneme modely podle toho, kde potřebujeme vyrábět. Teď jsme například v Mladé Boleslavi dělali místo pro nový elektrický vůz, který budeme brzy uvádět na trh, proto jsme převáděli Octavii do Kvasin. Snažíme se, aby výrobní náklady zůstaly v České republice na konkurenceschopné úrovni, což je základ toho, aby tu výroba zůstala.

Uzavření německých závodů

Finanční ředitel Volkswagenu minulý týden na setkání se zaměstnanci mluvil o tom, že se v Evropě v současné době prodává o dva miliony automobilů ročně méně, než před pandemií covidu. Dodal, že se podle něj už situace nezmění. Co se děje? Proč se v Evropě prodává méně aut? Je to tím, že mladí lidé mají menší zájem vlastnit auta?

Predikce na delší dobu se dělají těžko. Nemyslím si, že by obecně platilo, že mladší generace nebudou mít zájem o svůj vůz. Myslím, že jakmile se dostanou do fáze života, kdy budou mít děti a psa, tak budou vůz potřebovat.

Na druhou stranu tu máme starší generaci, která se dožívá delšího věku a bude potřebovat vůz pro svoje období v penzi, takže si nemyslím, že musí nutně dojít k dlouhodobému poklesu automobilového trhu.

V současné době to možná souvisí s kondicí Evropy, která na tom není tak dobře, jako například Spojené státy. Vidíme, že i německá ekonomika delší dobu víceméně stagnuje a nevrací se k dynamickému růstu. Myslím, že se trh může v budoucnosti o něco zvýšit, nicméně dramaticky neporoste.

V Německu je z historického vývoje kapacita výroby příliš vysoká, je tam moc závodů a jsou tam poměrně vysoké výrobní náklady. Je tedy logické, že Volkswagen zvažuje i takové kroky jako je uzavření některých závodů.

Chystá se Škoda Auto a Volkswagen investovat do vývoje dalších spalovacích motorů? A bude se něco měnit na odhalování nových elektrických vozů? Poslechněte si celý rozhovor, audio je nahoře v článku.