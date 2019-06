Zvýšený podvozek, terénní kola i šnorchl pro brodění. Středoškoláci postavili novou škodovku

To, že nestojíte před sériovou škodovkou, poznáte hned po nastartování. Takhle nahlas totiž žádná z nich nezní.

„Je to show-car, takže potřebujeme, aby bylo slyšet,“ říká pro Radiožurnál Petr Zemanec, jeden z členů studentského týmu, který přetvořil největší SUV tuzemské Škodovky na zářivě oranžový pickup Mountiaq. „Řekli jsme si, proč neudělat něco velkého a proč ne rovnou pick-up,“ usmívá se.

Proměna v horského dravce

Studenti mladoboleslavské Střední odborné školy strojírenské dostali od Škody Auto sériově vyrobeného kodiaqa, toho následně rozebrali a uřízli mu kus karoserie. Od prvního návrhu až po hotové auto na projektu pracovali 10 měsíců.

„Nejtěžší bylo vyřešit otvírání pátých dveří a vůbec celkově korbu od předělu za sedačkami. A pak taky vyztužení karoserie, aby se auto někde nezkroutilo,“ pokračuje Petr Zemanec.

Oproti původnímu modelu má Mountiaq o deset centimetrů zvýšený podvozek, terénní kola a třeba taky naviják a šnorchl pro brodění. Právě to, aby nové prvky byly plně funkční, bylo podle Zemance to nejobtížnější. Ale povedlo se a Mountiaq by se údajně v případě, že by vjel do řeky, skutečně neměl utopit.

Uskutečněný sen

Usedáme do nápadně oranžového, robustního vozu a jdeme se projet. „Nástavba s navijákem zabrala velkou část průduchu, kudy proudí vzduch do chladiče. Bylo proto potřeba zdroj chlazení nějak doplnit, aby se auto nepřehřívalo,“ vysvětluje student, který při výrobě vozu pracoval hlavně na přestrojování původního kodiaqa na nový prototyp.

„Svézt se v autě, které jsme sami vyrobili, je nádherný pocit,“ potvrzuje moji nahlas vyslovenou domněnku Petr Zemanec. Usednout za volant ale mohou jen někteří členové týmu – ti, kteří už mají řidičák.

Mladí a nadějní

Studenti Středního odborného učiliště strojírenského už takto předělali celkem šest modelů Škody Auto. Cílem těchto projektů je ukázat nejen jejich manuální zručnost, ale také schopnost navrhnout úpravy a design vozu a celkově práci na voze zkoordinovat.

Projekt má také ukázat, že by v budoucnu mohli najít uplatnění právě v mladoboleslavské automobilce. „Žáci, kteří se do stavby auta zapojili, by určitě byli platnými pracovníky a doufám, že většina z nich se do firmy vrátí – buď hned po vyučení, nebo potom, co vystudují nějakou další školu,“ uzavírá jeden z jejich vyučujících Aleš Zíta.