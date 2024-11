Alkohol je z pohledu adiktoložky Petry Havlíkové nejtvrdší droga s fatálním dopadem na společnost

Proč jsou Češi, co se alkoholu týče, vrcholoví sportovci?

Jednoznačně tam hraje svoji roli nějaká kulturní záležitost. V české kultuře se alkohol vždy vyskytoval, vždy byl hodně tolerovaný. Takže možná je to něco, co jsme zdědili. Dlouhodobě se zkrátka v České republice alkohol toleruje a benevolence české společnosti je ohromná.

Se zmíněnou tolerancí je možná ten zásadní problém. Mění se nějak debata o alkoholu?

Podle mne se ta debata určitě mění. Naše společnost má tendenci hodně hovořit o tvrdých drogách. Pokud se ale podíváme na statistiky dopadu alkoholu na společnost, tak ostatní drogy jsou někde úplně vzadu. Alkohol je z mého pohledu nejtvrdší droga, jakou tady máme. Je nejkomplikovanější a způsobuje jedincům a společnosti největší problémy. A tohle je ten kontext, ve kterém se mění pohled společnosti na alkohol. Začínáme jej brát jako skutečně tvrdou drogu s fatálním dopadem.

Kde začíná hranice rizikového pití?

To je těžká otázka. Jde hodně o to, jaké měřítko si zvolíme. Někteří mí benevolentnější kolegové tvrdí, že bezpečnější dávka, říkám záměrně bezpečnější, ne bezpečná, je 14 sklenic za týden pro muže a 7 sklenic pro ženy. A sklenicí myslíme jedno pivo, sklenici vína nebo velký panák. Já ale vždy k tomu dodávám, že množství alkoholu může mít vždy vliv na vznik různých onemocnění.

Jak je to s tím začarovaným kruhem, o kterém se často hovoří? Hodně lidí si řekne, už se nikdy nenapiju, ale následně to nedokáže dodržet.

Já bych v tomto kontextu asi úplně nezobecňovala. Vzhledem k tomu, že každý z nás má jinou startovací pozici, jinou podporu okolí i jiné důvody k tomu, proč by měl přestat pít. Tedy u velké části populace je to komplikované.

Potřeba nějakým způsobem snížit konzumaci alkoholu je individuální záležitost. U některých se setkávám s tím, že to funguje, není jich teda mnoho, ale u některých to fungovat může. I genetický faktor tam hraje velkou roli. Obecně se díváme na problematiku závislosti jako na multifaktoriální záležitost, která se vyskytuje v různých úrovních.

A jedna z těch úrovní je biologická. To znamená, jak nám alkohol funguje, jak nám účinkuje. Druhá úroveň je pak psychická a v neposlední řadě je to i nějaká sociální úroveň. Od dětství vidíme, jak pili naši rodiče, jestli to bylo běžné, jestli pili denně, jestli jsme je vídali opilé. Zkrátka viděli jsme jejich způsob konzumace a to se nějakým způsobem otiskne i do naší tzv. schopnosti odbourávat alkohol.

Život s člověkem závislým na alkoholu asi nebude úplně jednoduchý. Říká se tomu spoluzávislost.

Spoluzávislost je určitý vzorec chování rodinných příslušníků okolo jedince, který alkohol nadměrně konzumuje. Já bych vypíchla, že spoluzávislost má několik fází. První fáze je v určitém postoji těch rodinných příslušníků. Musíme ho ochránit, vždyť on toho má hodně, dost často se omlouvají na veřejnosti.

Často se v tomto období třeba uklízejí lahve od alkoholu, aby to návštěva neviděla. V další fázi už přichází tzv. kontrola, kdy ti blízcí mají tendenci člověka kontrolovat. Kolik toho ten dotyčný zkonzumoval. Mají tendenci kontrolovat třeba i jeho denní harmonogram, jestli se něčeho záměrně dopouští.

A pak je tzv. fáze odmítání, která vede dost často ty blízké osoby k tomu, že řeknou, tak už končím, dál nemůžu. A v této fázi už často padají různá ultimáta, buď se půjdeš léčit nebo odcházím. Protože ne v každé fázi jsou schopni to ti blízcí udělat.

Celou radioporadnu s adiktoložkou Petrou Havlíkovou na téma nadměrné užívání alkoholu si můžete poslechnout nahoře v článku.