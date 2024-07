Více než Češi pijí jen Rumuni a Gruzínci. Denně kvůli alkoholu zemře 2200 Evropanů, uvádí WHO

Evropané vypijí ročně s velkým náskokem nejvíce alkoholu na světě, uvádí ve své čtvrteční zprávě Světová zdravotnická organizace (WHO). Denně zemře v evropském regionu v důsledku konzumace alkoholu 2200 lidí, doplnil server rakouské televize ORF. Česko je po Gruzii a Rumunsku třetí evropskou zemí s nejvyšší konzumací čistého alkoholu na osobu. Kodaň 13:54 26. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Celosvětový průměr spotřeby alkoholu činí dvě sklenky vína nebo dvě malá piva denně (ilustrační foto) | Foto: Martin Svozílek | Zdroj: Český rozhlas

„Evropa stále drží nezáviděníhodný rekord nejenom v největší konzumaci alkoholu na osobu, ale také v nejmenším počtu abstinentů,“ uvedl expert na veřejné zdraví a poradce regionálního ředitele WHO Hanse Klugeho Gauden Galea.

Celosvětový průměr spotřeby alkoholu činí dvě sklenky vína nebo dvě malá piva denně. Podle WHO už to představuje zvýšené zdravotní riziko. Do evropského regionu zahrnuje WHO 53 zemí, spadají tam členské země EU, ale i Velká Británie a Švýcarsko, dále také Rusko a středoasijské postsovětské republiky.

Z nejnovější zprávy WHO k celosvětové konzumaci alkoholu vyplývá, že Evropané starší 15 let vypijí 9,2 litru čistého alkoholu na hlavu ročně. Celosvětový průměr je výrazně nižší - jen 5,5 litru alkoholu na osobu.

Sedm z deseti zemí světa s nejvyšší spotřebou alkoholu se nachází v EU, včetně Česka s 13,3 litru na osobu, které se svou spotřebou nachází na třetím místě za Gruzií s 14,3 litry alkoholu na hlavu. Zdaleka nejvyšší hodnotu vykazuje Rumunsko se spotřebou 17 litrů čistého alkoholu na osobu ročně. Jen těsně za českou spotřebou se ve statistice WHO nacházejí také čeští sousedé - Německo s 12,2 litru na osobu a Rakousko s 12 litry.

Muži podle údajů WHO pijí mnohonásobně více než ženy. Podle WHO vypili muži v evropském regionu 14,9 litru čistého alkoholu na osobu, což je téměř čtyřikrát více než ženy, které v průměru vypijí čtyři litry alkoholu. Odhaduje se, že každý desátý dospělý má problémy s alkoholem a téměř každý dvacátý je na alkoholu závislý.

Alkohol může mít zničující vliv nejen na zdraví a duševní pohodu konzumenta, ale i na jeho okolí, například v podobě rizika domácího násilí a konfliktů v rodině. Navzdory alarmujícím statistikám učinilo pouze 12 z 53 zemí, které spadají pod evropský region WHO, pokrok při plnění cíle snížit spotřebu alkoholu do roku 2025 o deset procent ve srovnání s rokem 2010, varovala ve čtvrtek regionální kancelář WHO se sídlem v Kodani.

Skutečnost, že region jako celek se posouvá blíže k dosažení tohoto cíle, je způsobena tím, že v některých lidnatých zemích, jako je Rusko, Turecko a Ukrajina, se pije výrazně méně. Naproti tomu v zemích EU nedošlo v tomto ohledu k žádným výrazným změnám již více než deset let.