Bylo hodně těžké mužům dokázat, že tam patřím, popisuje první česká hasička u výjezdové jednotky

Téměř před dvěma lety se Michaela Plšková Žďárská stala první profesionální hasičkou výjezdové jednotky. Jak se dokázala vypořádat se stereotypy o ženách v této profesi? „Moje předsudky se mi potvrdily. Ale na druhou stranu si myslím, že se mi je podařilo zbořit. Ženy můžou fungovat v pánském kolektivu,“ zdůrazňuje v rozhovoru pro pořad Osobnost Plus Českého rozhlasu Plus. Osobnost Plus Praha 0:16 31. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michaela Plšková Žďárská se stala první profesionální hasičkou výjezdové jednotky v Česku | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Když se Plšková Žďárská stala 1. září 2022 první českou profesionální hasičkou u výjezdové jednotky, často v rozhovorech dostávala otázky, jestli je to práce pro ženu a jaké to je v mužském kolektivu. Jejím cílem bylo bořit předsudky o ženách v této profesi.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor v pořadu Osobnost Plus s hasičkou Michaelou Plškovou Žďárskou

„Myslím si, že nejvíce překvapující byla náročnost zapadnutí do kolektivu. Asi jsem si nemyslela, že to bude až tak úplně náročné. Ale docela si myslím, že jsem to nakonec zvládla. Muži asi mají takovou představu, že tam prostě žena nepatří. S tím jsem tam nastoupila. Bylo hodně těžké jim dokázat, že tam patřím,“ popisuje.

„Moje předsudky se mi potvrdily, ale na druhou stranu si myslím, že se mi je podařilo zbořit. Opravdu si myslím, že ženy můžou fungovat v pánském kolektivu,“ doplňuje.

Před dvěma lety přitom ještě pro server iROZHLAS.cz popisovala, že tak enormní zájem o svou osobu nečekala. Nyní už kromě ní zasahují při výjezdech další tři ženy.

Někdo musel být první. Kolegové mi na službu donesli rtěnku a gumičku, směje se hasička Číst článek

„Čtyři ženy v České republice jsou samozřejmě hrozně málo na to, aby to bylo standardem nebo něco normálního. Myslím si, že se čekal mnohem větší boom. Nicméně tím, že se pořád spekuluje o mzdách hasičů, tak si myslím, že v současné době to není tak lukrativní povolání pro ženy. A ani pro muže, což je strašná škoda,“ lituje.

„Za ty dva roky jsem se přesvědčila o tom, že hasiči jsou volaní z 90 procent k událostem, kde byste je nečekali. Nedovedla jsem si ani představit, kolik toho je,“ přibližuje náročnost svého povolání Plšková Žďárská.

Kromě autonehod a požárů zasahují hasiči třeba při otevírání bytu, otevírání výtahu nebo k uzavírání vody. V současnosti je lidé často volají k odstranění vosích a sršních hnízd. Celá hasičská jednotka musí vyjíždět i v situacích, kdy někomu uvízne prsten na prstu.

Ženský přístup

Při vykonávání samotného povolání je podle Plškové Žďárské jedno, zda se jedná o hasiče, nebo hasičku. Všichni poslouchají rozkazy velitele.

„Ženský přístup se ale projeví, co se týče třeba empatie. Když jedeme na otevření bytu a je tam stará paní, které se neudělalo dobře, tak radši vidí ženu než muže,“ přiznává.

5:15 ‚Vždy se najde někdo, kdo v parku nebo okolí ohýnek udělá.‘ Před dvěma roky zasáhl České Švýcarsko požár Číst článek

„Myslím, že ještě stále není dost velká informovanost lidí o tom, že ženy do výjezdu můžou nastoupit. Nedávno jsem se setkala s malou hasičkou, která byla na mezinárodní olympiádě CTIF, což je odvětví požárního sportu. Ptala jsem se jí, jestli by chtěla být jednou hasička. A ona říkala: ‚Ale mně rodiče říkali, že ženy mohou být jenom v kanceláři.‘ A já říkám, že už to tak není,“ zdůrazňuje hasička Plšková Žďárská.

Jak lépe propagovat hasičkou profesi? Jaké zkušenosti může hasičům přinést zásah v zahraničí? A narůstá riziko požárů se změnami klimatu a stále teplejším počasím? Poslechněte si celý díl pořadu Osobnost Plus v úvodu článku.