Hasiči mají na sezonu požárů jen jeden velký vrtulník. U druhého stroje se zdrželo výběrové řízení

Na sváteční víkend meteorologové předvídají tropické počasí i bouřky. V pátek můžou teploty překročit i 30 stupňů Celsia. Mapa požárního rizika kvůli tomu zčervenala hlavně na jižní a severní Moravě a taky na sever od Prahy. Hasiči mají pro letošní sezonu na hašení rozsáhlých požárů zatím jen jeden velký vrtulník. U druhého se totiž zaseklo výběrové řízení a stroj tak bude moct držet pohotovost nejdřív zhruba za dva týdny. Praha 6:40 5. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vrtulník Sikorsky UH-60A Black Hawk | Foto: Igor Zehl | Zdroj: ČTK

Pod novým vrtulníkem se houpe velký oranžový vak, který unese skoro 3500 litrů vody. Teď na zkoušku kropí jen zelenou trávu na louce. Až vzlétne příště, tak to nejspíš bude kvůli rozsáhlému požáru lesa nebo průmyslové haly. Hasiči tento vrtulník budou mít k dispozici až do poloviny září.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž o nových vrtulnících pro české hasiče

„Letecké hašení bude zajištěno vrtulníkem Sikorsky UH-60A Black Hawk soukromého provozovatele. Nachází se na letišti Hořín a zasáhnout proti požáru, tak může kdekoliv na území České republiky nejvýše do 90 minut od vznesení požadavku. Vrtulník bude v souladu s podmínkami veřejné zakázky zajišťovat letecké hašení v rizikovém období, tedy vždy od 15. června do 15. září také podobu následujících tří let,“ říká mluvčí hasičů Klára Ochmanová.

Na sehrání se i s piloty druhého vrtulníku si hasiči budou muset ještě několik dní počkat. „Je to vzhledem k zákonným procesům spojeným se soutěžením veřejné zakázky ministerstva vnitra. Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky musí postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek,“ vysvětluje Ochmanová.

Letos je počasí příznivější

Celoročně můžou k větším požárům vzlétnou dva policejní vrtulníky, ty ale unesou jen 900 litrů vody. Dva velké vrtulníky chtěli mít původně hasiči k dispozici už od poloviny června. Riziková sezona se totiž v Česku vlivem změny klimatu prodlužuje.

Léto bude kvůli požárům velmi nebezpečné, řekl řecký premiér. Hasiči zasahují na ostrovech Chios a Kos Číst článek

„Druhá zásadní věc je, že nám přibývá počet dnů, které jsou suché a horké, případně obojí zároveň. Zase to jsou predispozice pro to, aby v té krajině bylo suché palivo a byly tam podmínky vhodné pro vznik požárů. Na to, aby se u nás požár vegetace vyskytnul, tak se musí objevit nejenom vhodné přírodní podmínky, ale také chyba lidského faktoru – buď nějaká nedbalost, technická závada nebo bohužel přímo úmysl,“ potvrzuje bioklimatolog Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd.

Letošní vývoj počasí ale zatím českým hasičům přeje. Riziko vzniku požáru je teď menší, než bylo na začátku července v předchozích letech.

„Tím, že se nám tady v některých obdobích pravidelně střídají přechody studených front, tak jak je to v letošním roce, tak to brání vytvoření dlouhého sledu míst s požárně příznivým počasím,“ říká Trnka.

Část nákladů na pronájem vrtulníků zaplatí Evropská unie. A stroje můžou vyletět na pomoc i do jiné evropské země. Například ve Středozemí už se s lesními požáry letos potýkalo Chorvatsko nebo Řecko.