Do voleb shodím 50 kilo, slíbil starosta italského městečka. Začal pořádat komunitní túry

Městečko Valdobbiadene na severovýchodě Itálie má deset let stejného starostu. Za tu dobu se rozšířila nejen obec, ale také obvod starostova pasu. Nyní se ale rozhodl pro změnu. Slíbil, že do příštích voleb zhubne o 50 kilo. Pomáhají mu s tím desítky spoluobčanů. Valdobbiadene 22:33 2. listopadu 2024

„Tak před půl rokem se mi na sítích posmívali kvůli váze. A na zeď mi někdo napsal křídou „Pupkáč“. Tak jsem si řek: „Nejvyšší čas zhubnout,“ svěřil se starosta Luciano Fregonese německé stanici Deutsche Welle.

Cestou probereme třeba stav chodníků, nebo kde chybí pouliční lampa, pochvalují si spoluobčané

V městečku Valdobbiadene slouží třetí mandát. Když začínal ten první, vážil 90 kilo. Po deseti letech starostování to dotáhl na 130. Příčinu Fregonese dobře zná, jako my všichni: lenost, sedavé zaměstnání, málo pohybu a nepravidelná strava, nejvíc v noci.

„Vždycky jsem míval bříško a líbilo se mi to. Ale pak už mi nebylo dobře. A doktor mi řekl: „Jestli s tím hned něco neuděláš, budeš mít vážné zdravotní problémy.“

Komunitní túry

Fregonese – od pohledu rázný chlapík – se poradil s lidmi. Výsledkem byl slib, že do příštích voleb shodí 50 kilo. A co víc – začal organizovat túry po okolí. Týden co týden.

Nejdřív se k němu připojilo 45 lidí. Další týden už 113 a pak 215. Mladí, staří, kypří, tencí včetně dvanácti psů. „Je to jiné, než když jde člověk sám. Povídáme si a ani nevnímáme, kolik toho ujdeme,“ libuje si jedna z účastnic komunitních túr.

„Cestou probereme třeba stav chodníků, nebo kde chybí pouliční lampa, kde co.“

Túry jsou dlouhé tak šest až sedm kilometrů. Malebná kopcovitá krajina kolem Valdobbiadene je na seznamu světového dědictví UNESCO, je to kraj prosecca, lehkého šumivého vína. To si starosta Fregonese odřekne snadno, horší jsou jiná lákadla:

„Těstoviny, pizza, pečivo, sladkosti, to všechno je teď pro mě tabu. Hlavně špagety carbonara mě trápí. V noci se mi o nich zdá.“

„To byl pořádný stoupák, pěkně jsme si mákli. Sotva popadám dech!“ Ale váha klesá. Starosta už má skoro o sedm kilo míň. Posměšky na sociálních sítích vystřídala chvála a podpora. „Je mi líp a líp se mi dýchá. A připadám si – tak nějak lehčí,“ pochvaluje si starosta.

Komunitní výlety utužily vztahy a městečko Valdobbiadene mediálně zviditelnily po celém světě. Málem jako to prosecco, kterým se proslavilo.