Praha/Brno| 24. 1. |Kristýna Novotná |Zprávy z domova |Původní zpráva

Nejvíce peněz za kampaň v říjnových volbách do sněmovny utratila ČSSD, a to 85,3 milionu korun. Následuje hnutí ANO, které do kampaně investovalo 84,5 milionu korun.