Lucie Bílá se přidala k Ježíškovým vnoučatům. Darovala peníze na koupi elektrických vozíků

Pan Václav má rád čerstvý vzduch a pořád někam jezdí. O nohy přišel kvůli cukrovce před šesti lety a denně tak zápasí s rukavicemi prodřenými o kola klasického vozíku. Od Ježíškových vnoučat si skromně přál rukavice. Dostal je. A navrch k tomu bude mít i elektrický vozík od Lucie Bílé.

„Moje maminka 20 let pracovala v domově důchodců, takže mám ke starším lidem hodně blízko a vím, že to není jednoduché. Když jsme děti, tak je to krásné, ale když jsme dětmi na té druhé straně, tak už to tak jednoduché není. Nikdy mi to nebylo jedno,“ vysvětluje zpěvačka.

Jak Bílá popsala pro server iROZHLAS.cz, o projektu se dozvěděla, když do Českého rozhlasu přišla na rozhovor.

„Stala jsem se tím projektem posedlá. Už dávno se starám o seniory, podporuji Alzheimer centrum v Zátiší, koupila jsem jim bezbariérové vozidlo za svoje andílky. Tohle je projekt, u kterého prostě musím být. Od té doby – denně, poctivě, i v konkurenčních rádiích – o tom mluvím a rozkecávám to, aby lidé věděli, že existuje tabulka plná přání lidí, kteří zůstali na světě sami. A že se ta přání mohou splnit.“

Když se pan Václav zprávu o novém skútru dozvěděl, asi ani nevěřil vlastním uším. Doteď ho musel někdo tlačit nebo prodíral rukavice. „Budu rád, když to přijde a budu to moct vyzkoušet. Ty rukavice jsou za chvíli roztrhané z toho, jak brzdím kola rukama,“ popisuje pro Radiožurnál a dodává, že takto hezké Vánoce už dlouho neměl. „Na Ježíška já ani nevěřil,“ říká.

Spolu s ním začal opět věřit na Ježíška i zbytek domova v Telči. Díky Ježíškovým vnoučatům je splněna drtivá většina jejich přání. Všimla si toho i ředitelka domova Marika Krejčí. „Tohle jsou slzy štěstí. Kdyby tady paní Bílá byla, bude z toho nadšená,“ říká Krejčí.

„Doba Vánoc je nádherná, a když v ní nejsme sami, o to víc nás všechno těší. Když budete chtít malinkatý dáreček nebo i klidně hodně velký, řekněte to nahlas našim pracovnicím a ony se budou snažit, aby vám to Ježíškova vnoučata nadělila,“ nabádala ředitelka domova babičky a dědečky.

Další dva elektrické vozíky by měly putovat do Telče za panem Leopoldem a jeho láskou Vlastou, kteří se v domově potkali. Bude to jejich první společná vyjížďka od doby, co se v poznali. Pan Leopold si nejprve přál společný „dvojvozík“. Takový ale není, a tak svůj skútr dostanou oba, aby společně mohli jezdit na procházky.

Pan Leopold se svou láskou Vlastou. Oba dostanou elektrický vozík | Foto: Olga Štrejbarová

Ježíškova vnoučata Projekt Ježíškova vnoučata vznikl na podzim roku 2016. Novinářka Olga Štrejbarová si při natáčení uvědomila, že opuštění lidé tvoří často až třetinu obyvatel domovů pro seniory. Vánoční dárek nedostali mnohdy roky a období svátků pro ně bylo spíš časem prázdnoty než radosti. Rozhodla se to změnit. Nápad byl na světě. Během loňských Vánoc se skupině dobrovolníků, nadšenců a přátel podařilo splnit zhruba 600 vánočních přání. Od knih přes předplatné časopisů, uzeniny a boty až po zážitková přání, jako návštěva zoo po čtyřiceti letech, návštěva divadelní vlásenkárny až třeba po jízdu na harleyi. Loni na jaře zaujal projekt Český rozhlas, který je teď v úzkém kontaktu se sociálními pracovníky domovů, kteří sepisují s klienty jejich vánoční přání. Jsou jich stovky a budou jich tisíce. A přesně tolik je třeba lidí, kteří je dokážou splnit. Stát se Ježíškovým vnoučetem je snadné. Vyberte si podle domova ve svém okolí, podle ceny dárku nebo třeba podle toho, jestli chcete balit vánoční dárek, či přinést nezapomenutelný zážitek. V tabulce stačí přání vybrat, rezervovat, poslat a těšit se na Vánoce. Radost, kterou v ten den někomu pod vánočním stromkem uděláte, totiž budete prožívat i Vy sami. Jaká přání ještě zbývá splnit? Podívejte se na stránky jeziskovavnoucata.cz. A sledujte facebook Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata.