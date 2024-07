Nebudou ve třídě tři další Hugové? Narodila se nějaká Amélie ještě před filmem? Prozkoumejte oblibu jmen

Čekáte dítě a nechcete, aby mělo ve třídě tři jmenovce nebo jmenovkyně? Nebo se naopak bojíte, že je váš favorit na křestní příliš nezvyklý? Bývalo dnes kuriózně působící jméno vaší babičky dřív běžné? Jsou mezi námi nějaké Amélie, které se narodily před premiérou Amélie z Montmartru v roce 2001? Jednoduchá aplikace postavená na datech ministerstva vnitra zná odpovědi nebo alespoň nápovědy:

Při průzkumu trendů lze narazit na dva háčky, o kterých je lépe vědět dopředu.

Za prvé, nemůžeme si být zcela jistí korektností dat od 80. let dále do minulosti. Tedy z dob, kdy byl zakládán původní registr osob, do nějž se nedostala část zemřelých či odsunutých, a při jehož budoucí digitalizaci mohlo docházet k chybám.

Zub u některých jmen v roce 1980, například u Gustava, je pravděpodobněji způsoben nedokonalými daty než skutečným skokovým poklesem popularity. Chyby mohou být i v datech novějších, při čištění tabulky jsme narazili na potenciální záměny křestních jmen a příjmení (Křížová) i na překlepy (Řužena).

Za druhé, kvůli ochraně osobních dat jsme se rozhodli velmi vzácná jména z aplikace vyřadit, aby nebylo možné odvodit pravděpodobné roky narození konkrétních lidí. Jde o jména s méně než 20 výskyty – těsně nad touto hranicí leží Aiša, Gagig nebo Lesana, pod ní se nacházejí Žanargul, Žibřid nebo Žížala.