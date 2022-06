Nejvlivnější ženou Česka podle Forbesu je Jourová. Schillerová se propadla do druhé stovky

Sdílejme válku s dětmi a mluvme o ní, radí psychoterapeut

Psychiku zvláště mladších dětí zásadně ovlivňuje to, jak rodiče vše prožívají. „Možná ještě víc než to, co jim rodiče říkají. Děti velmi citlivě vnímají úzkosti rodičů, proto je dobré obavy skrývat.“