5. 1. 2015 | ČTK, Anna Kottová |Zprávy z domova

Americký časopis Forbes zařadil poprvé do prestižního žebříčku mladých lidí do 30 let českého zástupce. Jan Řežáb před několika lety spoluzaložil firmu Socialbakers, která se zabývá analýzou sociálních sítí, jako je například Facebook, Twitter, YouTube nebo Instagram.