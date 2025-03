Kraje hlásí nedostatek pěstounů pro děti starší tří let. ‚Pořád chybí a chybět budou,‘ říká Dvořáková

Od nového roku v ústavní péči nemohou být děti starší 3 let. Kraje hlásí, že pěstounů je pro ně nedostatek. Scházejí hlavně ti dlouhodobí, kteří mají děti přebírat od přechodných pěstounů a starat se o ně do dospělosti. Obtížně se hledají pro zdravotně omezené děti, sourozence a děti jiného etnika. „Liší se to podle regionů, někde je větší poptávka, jinde minimální,“ říká pro Radiožurnál Iveta Dvořáková, výkonná ředitelka Asociace Dítě a rodina. Rozhovor Praha 15:36 18. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle statistiky Asociace Dítě a rodina je nejméně pěstounských rodin ochotných postarat se o zdravotně znevýhodněné děti nebo sourozence (ilustrační foto) | Foto: Arina Krasnikova | Zdroj: Pexels | Licence Pexels,©

Podařilo se opravdu všechny děti do tří let, kterých v roce 2024 bylo asi 100, umístit do jiného typu péče, než je ta ústavní?

Žádné dítě nezůstalo bez potřebné péče. Primárně se hledala péče rodinného typu. Pokud se to nedařilo, hledaly se jiné vhodné možnosti. Z informací, které máme, bylo 40 % dětí umístěno do nějakého rodinného typu péče. Buď přímo do vlastních rodin v případě, že to bylo pro dítě vhodné a vyhovující, anebo do péče pěstounské. U zbývajících 60 % došlo k přemístění do bytové formy. Část těchto dětí se závažným zdravotním handicapem byla umístěna do dlouhodobé zdravotní péče.

Jak vážný je podle vašich zkušeností nedostatek dlouhodobých pěstounů? Dá se odhadnout, kolik jich v Česku přibližně chybí?

Podle naší statistiky z konce února roku 2025 je připravených 125 rodin poskytnout dlouhodobou pěstounskou péči. Z toho 38 rodin je ochotných přijmout děti nad šest let a 12 rodin sourozeneckou skupinou. Obdobný počet platí také u dětí se zdravotním znevýhodněním. Souhlasím ale s tím, že pěstouni pořád chybí a chybět budou.

Liší se to podle regionů, někde je větší poptávka, jinde minimální. Důvody to má různé. Patří mezi ně historické kořeny, otázka víry a hodně to souvisí se socio-ekonomickou situací rodiny. Spojené je s tím rovněž nevhodné bydlení. Pokud rodina nemá dostatek finančních prostředků, není schopná pěstounskou péči poskytovat, takže je potřeba stále dělat kampaň na nábor nových pěstounů. Současně je však nutné, jak říkají všichni odborníci v oblasti sociální péče, zaměřit se na prevenci, která předchází odebírání dětí.

Jsou podmínky pro pěstouny v tuto chvíli nastavené vhodně? Mají dostatečnou odměnu? Může to sloužit jako náhrada plnohodnotného zaměstnání?

Velmi náročné je především přijmout do rodiny v uvozovkách cizí dítě.

Třeba na 15 let.

Přesně tak. Ovlivní to dynamiku celé rodiny a nesmí se u toho zapomínat na vlastní děti. Jednoduše je strašně těžké dítě přijmout a vychovávat. Zároveň to není nic prestižního. Pěstouni bohužel nejsou dostatečně uznávaní a oceňovaní tak, jak by si zasloužili.

Je pravda, že pěstouny se mohou stát i jednotlivci?

Ano, je to tak. Můžou jimi být jak nesezdané páry, tak jednotlivci.