Kriminoložka: Trestní právo pro mladistvé má řadu odchylek. Rozhodovací funkce mozku jim dozrávají

Mladistvá dívka si odpyká dvouletý trest vězení za schvalování střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a přípravu vraždy spolužaček. „Mozek a obecně osobnost člověka v době dospívání se zaprvé velmi vyvíjí a zadruhé právě třeba ty rozhodovací nebo exekutivní funkce mozku dozrávají až v pozdějším období," říká v rozhovoru pro Radiožurnál Jana Hulmáková z Institutu pro kriminologii a sociální prevenci. Rozhovor Praha 8:14 13. listopadu 2024

Jak je definováno schvalování trestného činu?

Schvalování trestného činu v podstatě spočívá v tom, že někdo buď veřejně schvaluje spáchaný zločin, nebo někdo veřejně vychvaluje pro takový zločin jeho pachatele. Může za to být potrestán až na jeden rok trestu odnětí svobody.

Stejně může být potrestán ten, kdo v úmyslu projevit souhlas s trestným činem, nějak odmění pachatele, odškodní, nebo na něj třeba pořádá sbírku.

Jak obžaloba soudu dokládala přípravu vraždy?

Musím předem říct, že se nemůžu vyjadřovat k tomu konkrétnímu případu, protože rozhodnutí ještě nebylo publikováno.

Nicméně obecně, když se budeme bavit o tom, jakým způsobem se prokazuje příprava trestného činu vraždy, tak nejčastěji může jít právě o to, že je nějakým způsobem doloženo nějakými důkazy to, že si pachatel třeba opatřoval zbraně, nebo si je sám vyráběl.

Případně se mohl třeba s někým spolčit, nebo se jiným způsobem připravoval na to, že spáchá trestný čin, nebo v případě mladistvých provinění.

Do jaké míry se u toho zohlednil to, že dívce ještě nebylo osmnáct let?

To je zcela zásadní věc. V případě mladistvých pachatelů, to znamená, pokud to spáchá, když už dovršila patnáctý rok věku a ještě nedovršila osmnáctý rok věku, primárně se na ni aplikuje zákon o soudnictví ve věcech mládeže, který obsahuje řadu ustanovení, které výrazně modifikují trestní odpovědnost, včetně ukládání opatření.

Pokud jde právě o ukládání trestu za přípravu vraždy, tak v tomto případě, nevím, jaká byla přesná právní kvalifikace, ale z toho, co jsem vytušila, se mělo jednat o vraždu s rozmyslem nebo po předchozím uvážení a zároveň tam měly být oběťmi dokonce děti mladší patnácti let, kdy už by se dostala kvalifikace do kvalifikovaných skutkových podstat.

V tomto případě už by bylo možné u dospělých uložit i výjimečný trest. V těchto případech obecně u mladistvých by bylo možné se pohybovat v rozmezí jednoho roku až pěti let.

Nicméně pokud by soud vyhodnotil, že byla povaha závažnost provinění mimořádně vysoká, muselo by jít o nějaký extrém, který by se projevoval buď ve způsobu provedení, zvlášť zavrženíhodné pohnutce, nebo zvlášť těžkému nebo těžko napravitelnému následku, v takovém případě by soud pro mládež mohl – upozorňuji, mohl, nemusel – uložit i trest v rozmezí pěti až deseti let.

Jeden ze členů senátu Vrchního soudu prohlásil, že soud musí vyslat signál společnosti, že podobné jednání, tedy schvalování střelby a přípravu vraždy, nelze tolerovat. Věříte, že může toto rozhodnutí odradit někoho do budoucna?

Obecně jedním z účelů trestu, který je definován, je i generální prevence, to znamená to, aby jaksi působil i vůči ostatním potenciálním pachatelům.

Nicméně tady je třeba si říci to, co se ví obecně z kriminologických poznatků. Pokud jde o odstrašující účinek trestu, tak právě třeba u závažných násilných trestních činů, kde často hrají roli emoce (případně u mladistvých se můžou projevovat i různé emocionální výkyvy, může se projevit i vliv určitého duševního rozpoložení a podobně) často nelze spoléhat na to, že by v době, kdy člověk realizuje to jednání, byl vůbec schopen se ovládat tak, aby zvažoval výši trestu a podobně.

Jak se dá s mladými lidmi pracovat, aby si uvědomovali důsledky a závažnost svého jednání? Chápou všichni, že to, co píší na internet, může být trestné?

To je velmi důležitá otázka, protože je ještě třeba rozlišovat, jestli ví, že to jednání je trestné v tom smyslu, že si to někde přečtou na internetu, nebo jim to někdo řekne ve škole.

A pak je třeba rozlišovat mezi tím, jestli skutečně chápou, jaké to jejich jednání může mít reálné dopady na oběti, na společnost a tak dále.

Tady je třeba říct, že právě proto trestní právo pro mladistvé vykazuje celou řadu odchylek v oblasti trestání, ale i v posuzování podmínek trestních odpovědností.

Poznatky jak z vývojové psychologie, tak z neurovědy totiž ukazují na to, že mozek a obecně osobnost člověka v době dospívání se zaprvé velmi vyvíjí a zadruhé právě třeba ty rozhodovací nebo exekutivní funkce mozku dozrávají až v pozdějším období, zejména ve spojení třeba s mladou dospělostí a podobně.

Čili tam je na místě spíš řešit skutečně, jestli ten člověk v danou chvíli vůbec mohl reálně nahlédnout. A individuální rozdíly mezi mladistvými jsou zřejmě výrazné.