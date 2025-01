O kluziště v Borových Ladech se starají nadšenci ve volném čase. Díky nim můžou bruslit třeba školáci

Led pořádně zamést a uhladit strojem přezdívaným žehlička. O kluziště v Borových Ladech na Prachaticku se ve volném čase stará parta nadšenců. Při veřejném bruslení ho navštěvují místní a učí se na něm jezdit i dětí z místní základní školy. Borová Lada (Prachaticko) 22:38 25. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kluziště v Borových Ladech na Prachaticku, na snímku Martin Jakš s žehličkou | Foto: Kristýna Barchini | Zdroj: Český rozhlas

„Ten pán, co to dělá, si s tím dá hodně práce, aby udělal takové kluziště.“ „Je to moc pěkné, dá se tu hezky bruslit.“ „Je dobré, když je tu takové hezké kluziště,“ chválí žákyně základní školy v Borových Ladech místní kluziště.

Na kluzišti v Borových Ladech byla Kristýna Barchini

Školáci ho využívají pravidelně. „Všechny děti samozřejmě bruslit neumí, ale díky tomu, že máme možnost chodit na místní kluziště, díky skvělému panu Jakšovi, který se o něj nádherně stará, se bruslit naučí. Teď už mají brusle téměř všichni, chodíme sem při sportovních hrách i tělocviku,“ potvrzuje ředitelka Alena Braunová.

Martinu Jakšovi při údržbě kluziště pomáhá stroj přezdívaný žehlička. „To je věc, která nám tady hodně pomáhá. Je to vlastně stolitrový sud připevněný na konstrukci na třech kolečkách. Z trubek máme udělané trysky, které tak nějak rovnoměrně pouští vodu, za nimi je klasický hadr, který to prostě uhladí,“ popisuje.

Provozovatelé kluziště v Borových Ladech jsou odkázáni jenom na přírodu. „Vždycky čekáme na mrazy. Naštěstí je tady takové údolíčko hned vedle řeky, taková mrazová kotlinka. Když alespoň trošku mrzne, funguje to relativně dobře. A letos nám zima výjimečně přeje,“ říká Martin Jakš.

Děti na kluzišti v Borových Ladech | Foto: Kristýna Barchini | Zdroj: Český rozhlas

Ledovou plochu lemují reflektory, aby místní mohli bruslit i večer. „Když se rozsvítí, je tady jedinečná atmosféra. Rodiče s dětmi většinou mají přes den nějaký program, tak je to hezké doplnění večerního vyžití, že si mohou jít na chvilku zabruslit později,“ komentuje Martin Jakš.

Za dobrého počasí jsou na ledové ploše v Borových Ladech veřejná bruslení v týdnu i o víkendu. Konkrétní dny jsou uvedené na facebookových stránkách kluziště.