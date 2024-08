Po tátově smrti převzala jeho řemeslo. 23letá Zuzana stahuje dřevo koňmi. Těžká práce v lese je pro holky

Odmalička ji bral taťka do lesa, kde ji zasvěcoval do tajů specifické profese – přibližování dřeva. To se natěží a je třeba ho vytahat. Existuje několik technik a práce s koněm je k lesu nejšetrnější, ale nejhůř placená. Proto Zuzana používá i lesní kolový traktor a vyvážecí soupravu. Tu, pod kterou tragicky skončil její taťka, když jí bylo 18, prodala. „Nechtěla jsem pracovat s tou, se kterou pracoval on,“ říká Zuzana Navrátilová pro Radio Wave. Šumperk 8:28 14. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Vyrůstala jsem v tom. Otec viděl, že se nebojím, že pro to mám cit a snahu. Jsem vděčná za to, že přestože jsem holka, tak mě k tomu pouštěl,“ říká Zuzka, když si povídáme na terase vesnického domu na Šumpersku, kde žije se sestrami a maminkou.

„Když mi bylo 18, tak jsem přišla o tatínka. Měl tragickou nehodu v lese. V tu chvíli jsem převzala jeho firmu a začala pracovat za něho. Jel normálně ráno do práce s vyvážecí soupravou. Nevíme co se stalo, ale vlastně ho ten stroj přejel,“ vypráví ne tak dávnou rodinnou historii mladá podnikatelka a dřevařka. „Chodila jsem na střední školu a v den, kdy se to stalo, jsem si řekla, že už do školy prostě nepůjdu. A už jsem tam nešla. Šla jsem normálně pracovat.“

Nezvyklý pohled na mladou dívku v těžkých strojích budí pozornost na sociálních sítích. Díky nim se Zuzana přestala stydět. „Dodalo mi to sebevědomí. Dřív jsem nedokázala mluvit s lidma a vyjadřovat se.“ Obraz dívky při těžké práci v lese rozděluje publikum na obdivovatele a hatery. „Pro některé muže může být náročné vidět, jak se holka dře v lese. Jiní mě za to obdivují. Některé reakce na mých účtech jsou o tom, že ničíme lesy a že ženská nemá co dělat v lese.

Ale někdy jsou to úplné slohovky o tom, jak mě obdivují a že by jednou chtěli být jako já. Holky se mě často ptají, kdo mě k tomu vedl a jak se mi to podařilo,“ říká Zuzana Navrátilová, pro kterou je práce s koněm jednou z nejkrásnějších prací.

„Je to můj parťák, se kterým pracuji, mluvím na něj, on mě poslouchá, jsme spolu v lese a je to příjemné.“ Zuzana s koňmi vyrůstala od hříbat. Spolu s jejím dvojčetem Martinou vstávají ve tři ráno, jdou nakrmit koně, čekají tak hodinu, než koně nastartují metabolismus, pak je teprve nastrojí a jedou do lesa.

„Když mi bylo devatenáct, koupila jsem si vyvážečku, protože jsem nechtěla pracovat s tou, se kterou pracoval můj taťka. Snažím se šetřit, abych mohla nakoupit další stroje. Do budoucna bych se chtěla zaměřit na probírkový harvestor a vyvážečku. Chtěla bych dělat právě probírky, protože ta práce vždycky bude,“ uzavírá svým výhledem do budoucna Zuzana.

