Recese zpravidla trvají rok. Máme problémy, ale naši předci se měli mnohem hůř, tvrdí ekonom Stroukal

„Lidé vnímají, že problém už tu je, přestože ekonomové recesi ještě nevyhlásili," upozorňuje Dominik Stroukal, ekonom společnosti Roger. Recese podle slovníkové definice nastává v okamžiku, kdy se ekonomická aktivita země propadá v období dvou kvartálů. „Stává se, že už v recesi společnost je, ale ještě jsme to neřekli nahlas," vysvětluje. Praha 15:01 6. srpna 2022

Recese podle Stroukala následuje poté, co nejprve rostou ceny. „Ekonomika nafoukne svůj potenciál natolik, že je poptávka větší než nabídka, což tlačí nahoru ceny. A za určitých okolností tento balón praskne” shrnuje Stroukal v pořadu Finančák Radioa Wave a pokračuje:

„Proti tomu musíme bojovat třeba tím, že se lidem nerozdává tolik peněz, sníží se výdaje. A také začnou růst úrokové sazby. To se děje u nás, v eurozóně i ve Spojených státech. Ale když se to udělá prudce, tak se můžeme propadnout až pod potenciál ekonomiky. A to je definice recese,“ shrnuje Stroukal.

Recese je spojená s rostoucí nezaměstnaností a klesáním HDP. „Je potřeba kombinace jevů, abychom mohli říct, že je to recese. Myslím, že k tomu pojmenování dojde někdy na konci letošního roku,“ odhaduje ekonom.

Dominik Stroukal, ekonom | Foto: Iva Hadj Moussa | Zdroj: Český rozhlas

„Na začátku příštího roku se recese vyhlásí a otázkou bude, od kdy ji budeme časovat. Přeměříme čísla zpětně a třeba budeme moci říct, že se to stalo se vstupem Ruska na Ukrajinu, že toto byl ten milník,“ předpovídá Stroukal.

O hledání toho, co propíchlo takzvanou bublinu, je zpravidla zájem, pokračuje ekonom: „Ale i to období před tím je zajímavé. Měli bychom studovat spíš období nafukování té bubliny, i když právě tohle období máme tendenci považovat za normál.“

Mohlo by to trvat rok

Zatímco před druhou světovou válkou trvaly recese zhruba rok a půl, v druhé polovině 20. století už to byl zpravidla jeden rok. Výjimkou byla krize po roce 2008, která trvala nadprůměrně dlouho.

„Pokud bychom se řídili statistikou a četli podle minulosti, mohlo by trvat rok, než se z této recese dostaneme,“ odhaduje Stroukal. Z předchozích krizí se společnost navíc poučila a zavedla nástroje, jak v krizi zasahovat.

V Česku navíc před krizí byla poměrně vysoká zaměstnanost.

„Neříkám, že nepřijdou problémy, že se nemáme čeho bát. Ale naše výchozí pozice je lepší než bývala třeba v 70. letech a tehdejších krizích. Takže já bych se tolik nebál,“ tvrdí ekonom a vyzdvihuje:

„Kdyby se u nás počet nezaměstnaných zdvojnásobil, pořád to bude v porovnání s Evropou relativně málo. Ceny porostou, bydlení bude nedostupné, ale pořád budeme mít práci. A to je základ.“

Zhruba třetina českých domácností se s ekonomickou recesí bude vypořádávat velmi těžce. „Jsou to lidé, kteří nemají odložené peníze ani ve výši jednoho platu,“ upozorňuje Stroukal.

Všem, kteří zápasí s rozpočtem, by však doporučil návštěvu odborníků. „Na úřadech práce vám přesně řeknou, na jakou pomoc máte nárok. Pomoci vám mohou i neziskové organizace. Teď je doba, kdy má smysl se s někým poradit, řešení tu je. Často se stydíme, že jsme se do problémů dostali, ale říct si o pomoc není ostuda,“ říká.

Lidem, kteří finanční rezervu mají, doporučuje neočekávat od svých investic, že rychle vydělají: „Investice mají v současné době smysl, když je podnikáte s dlouhodobým horizontem.“

Dominik Stroukal zároveň nevidí celkovou situaci zcela černě. „Za každou situací je dobré vidět nějakou konkrétní tvář. A já se dívám do tváře své babičky, která se narodila v roce 1929, kdy byl svět v porovnání s dnešní dobou úplně v troskách. Máme problémy, ale naši předci se měli nesrovnatelně hůř,“ uzavírá ekonom.

Poslechněte si celý rozhovor.