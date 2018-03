22. 3. 2014 |Petr Palovčík |Ekonomika

Místo přikládání do kamen teď v mnoha domácnostech na Vysočině otevírají okna. Topná sezóna pro ně skončila oproti loňsku až o dva měsíce dříve. Rodinné úspory tak mohou jít často do tisíců. Bez ohledu na to, jestli topí plynem, elektřinou nebo dřevem.