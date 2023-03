Francouzské Saint-Malo bojuje s klimatickými změnami. Moře se přibližuje stále blíž k hradbám

Pytle s pískem a s betonem, které chrání silnici na nábřeží proti vodě | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas



Francouzské město Saint-Malo patří mezi nejvyhledávanější města v zemi. Lidé tam navštěvují okolní ostrůvky s pevnostmi a procházejí se po hradbách a krásných plážích. Město se ale v posledních letech stále víc potýká s klimatickými změnami. Podle vědců by hladina moře mohla do třiceti let stoupnout až o třicet centimetrů, což povede k nevratným změnám.