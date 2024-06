Strojvůdce Hynek Posselt: Máme u nás krásné ježdění, každá trať má něco. Jen jeden úsek nemám rád

Je docela možné, že v kabině strojvedoucího bude sedět Hynek Posselt, který je naším dnešním hostem. Představte nám turnovský Kolej-klub.

Původně jsme byli součástí jiného spolku, věnovali jsme se opravám historických nákladních vagonů. A pak jsme založili oficiálně vlastní spolek a vydali jsme se trošku jinou cestou, vývojem jsme se od těch nákladních vozů dostali ke zmíněnému motoráčku, motorové lokomotivě a k provozování turistických vlaků a k nějaké muzejní činnosti v depu.

Můžeme představit váš motoráček?

Postaru je to M 152.0, dnes 810. Cestující ho určitě dobře znají. Je to malý motoráček, který jezdil úplně po všech lokálkách, každý s ním musel někdy jet. Ovšem náš motoráček je zajímavý tím, že ho máme v úplně původním stavu. Snažíme se ho opravdu udělat historicky tak, jak vyjel z výroby.

K vám do spolku ale dorazil úplně nepojízdný a nefunkční. Vy jste mu vdechli nový život.

Ano. Když jsme ho kupovali, tak spousta dílů chyběla, nějaký ten rok už byl odstavený, takže nebyl provozní. Kupovali jsme ho tenkrát ze Slovenska, přitáhli jsme ho do Turnova a hned dva dny nato začaly práce na jeho zprovozňování a postupných úpravách. Na uvedení do historické podoby.

Jak dlouho to trvalo, než zase zpátky vyjel na koleje?

Dorazil 28. prosince 2014 do Turnova a představovali jsme ho poprvé veřejnosti 5. a 6. září 2015, kdy jsme poprvé otevírali muzejní expozici.

Jakou další lokomotivu tam máte?

Dál jsme zprovoznili lokomotivu T 334.0, tzv. Rosničku. Ona byla původně posunovací, nicméně i historicky byla využívána občas pro nějaké osobní vlaky i na traťové výkony. Takže teď s ní občas vyrážíme na trať v čele osobních vlaků pro cestující. A Rosnička se jí říká proto, že je prostě krásně zelená.

Pak je tam ještě Prasátko, to je takové mé Waterloo. To jsme kdysi dávno rozebrali a velmi dlouho už ho dávám dohromady, prochází vlastně kompletní generálkou. To bylo rozebrané do šroubku a postupně ho skládáme zase zpátky.

Co všechno potřebujete umět, abyste dokázal dát dohromady lokomotivu nebo motoráček? To musí být devatero řemesel, ne?

Ne všechno samozřejmě dělám jen já, ne všechno umím, takže se spoustou věcí musí pomoci někdo jiný. Třeba svářet vůbec neumím, ale naštěstí v depu máme skvělého soustružníka, takže ten pomůže, nicméně je to o tom, se musí člověk průběžně učit. Pořád se dovzdělávat. A kromě toho ještě musí taky chodit do práce, což mi občas překáží.

Šlapací drezíny nebudou

Myslím si, že je to ale vaše zamilovaná profese, protože jste prý chtěl dělat strojvedoucího odmalička.

Rodiče tvrdí, že co jsem se naučil mluvit. Já si to tedy nepamatuji, ale co si pamatuju, tak jsem chtěl opravdu dělat strojvedoucího.

Už jste vyjeli s lokomotivou do letošní sezony?

Vyjeli jsme. Letos už druhým rokem jsme dělali hned na Nový rok novoroční jízdu. A potom jsme pořádali čarodějnickou jízdu a vyrazili jsme zvláštním vlakem do Žacléře. A určitě bych rád všechny pozval na 15. a 16. června do Turnova, kdy otevíráme naši muzejní expozici. Letos to bude na téma pohyblivých strojů, takže tam chceme mít nějaké stabilní motory, parní stroje, bude tam i svezení na stanovišti parní lokomotivy.

A 29. června zahájíme naši sezonu turistických vlaků, kdy jezdíme z Turnova přes Libuň do Lomnice nad Popelkou. Tak určitě za námi vyražte. Určitě budu sedět v kabině strojvedoucího, už se na to moc těším.

Jak jste se dostal k vláčkům a mašinám? Jako kluk jste si s nimi hrál?

To byl vždycky svátek, když táta vytáhl staré plechové koleje a mohl jsem si postavit doma okruh. To se stavělo jen na Vánoce. Na koberci jsem si postavil okruh a hrál si tam s vláčky. Jízdní řády jsem si udělal a už to jezdilo. Pak vznikly na počítači nějaké simulátory, tak jsem si jezdil na počítači. A pak, když jsem studoval na průmyslovce na strojvedoucího, tak jsem se dal ještě na tuhletu nostalgii.

Je těžké řídit vlak? Nebo co je na tom nejtěžší? Brzdění asi není jako v autě, kdy prostě dupnete na brzdu a stojíte.

Brzdění určitě ne, ale záleží, s kterým vlakem zrovna jedete. U těch nákladních třeba jízda i ta brzda probíhá úplně jinak a člověk se musí úplně jinak soustředit než u osobního vlaku. U toho osobního zase člověk honí časy a hlídá si cestující, takže všechno má svoje. A je to o tom se nějak vyjezdit. Pak člověk už ví, na co se má soustředit, co může trošičku vypustit, a pak je z toho i méně unavený než na začátku.

Máte nějaké své oblíbené tratě, které jsou vašemu srdci nejbližší?

Já mám rád prakticky všechny tratě. Jen jeden úsek rád nemám, a to je Boleslav - Nymburk, kdy jedeme pouze po rovině mezi poli. Tam fakt nic není. Ale jinak jsou v Česku nádherné tratě. Každá trať má něco a opravdu u nás máme krásné ježdění.

Váš železniční spolek teď dostal na starost také železniční trať z Královce do Žacléře.

Tam se původně předpokládalo, že by snad měly jezdit i šlapací drezíny. Majitel, který trať kupoval, teď velmi úspěšně buduje zážitkovou železnici na jižní Moravě a plánoval, že na této trati pak vybuduje provoz nějakých šlapacích drezín. Ale bohužel kvůli velkému sklonu to není technicky možné.

A protože pan majitel věděl, že my jsme na té trati jezdili, pořádali jsme tam nějaké zvláštní vlaky, tak nás oslovil, jestli bychom provoz na trati nějakým způsobem neoživili my. Tam se teď nejezdí, není tam klasický provoz.

Jaké jsou tedy plány a nápady na oživení této trati?

Postupně bychom rádi vypravili několik zvláštních vlaků. Letos ještě plánujeme jezdit 5. července, kdy je v Žacléři jarmark, 28. října je výstup na těžní věž v Žacléři v dole a na konci listopadu bychom tam chtěli udělat Mikulášský vlak. Postupně bychom ten provoz chtěli oživovat, vytvořit třeba nějakou železniční expozici a rádi bychom tam provozovali motorovou drezínu, která už by to stoupání mohla zvládat bez problémů.

Co je na tom všem podle vás nejkrásnější?

Mám radost z toho, když se povede akce, když jsou lidé a cestující spokojeni. A mám i dobrý pocit z toho, že tady třeba něco člověk zachová pro další generace. A navíc mě to pořád moc baví.