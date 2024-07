Tady vznikne boží dopuštění, říká farář, který bagrem bourá faru. Místo ní postaví šest sociálních bytů

Fara v Myslibořicích na Třebíčsku byla opuštěná, zanedbaná a roky chátrala. Farář Tomáš Holcner z Jaroměřic nad Rokytnou, který spravuje i myslibořickou farnost, se rozhodl vystavět na jejím místě byty pro potřebné. Vyroste zde budova se šesti sociálními byty.

Faru se rozhodl zbourat sám farář. „Mám to trochu jako koníček. Udělal jsem si technický průkaz na bagr. Je to pro mě neobvyklé bourat faru, to se opravdu často neděje. Farář bourá faru, aby mohlo vzniknout něco nového a ušlechtilého,“ říká Holcner.

A podotýká: „Fara už dožila, kněz tu nikdy nebude, protože je to malá obec. Kněží není mnoho, takže samozřejmě celá církev svatá řeší mnoho otázek, co s těmito budovami.“

Mnoho bagrů, málo lidí

Výstavba bydlení a revitalizace farské zahrady budou stát asi dvacet čtyři a půl milionu korun. „Naštěstí fara není památkové chráněná, takže ji můžeme s čistým svědomím zbořit a děláme to z důvodu, že bychom zde rádi postavili šest nových sociálních bytů na půdorysu současné fary,“ popisuje Holcner.

Aby co nejvíc ušetřil, udělal si průkaz na bagr a sám se pustil do bouracích prací. „Jsme malá země s mnoha lidmi, kteří nechtějí pracovat, takže máme mnoho bagrů a málo strojníků,“ vysvětluje.

„Je to bagr, který vlastní můj kamarád, který mi ho zapůjčil. Má stavební firmu a bohužel nemá lidi, které by musel platit, tak jsme se dohodli, že toho člověka nahradím já a pro farnost to udělám zadarmo,“ usmívá se Holcner.

„Práce je tu opravdu hodně, tady vznikne boží dopuštění, když to všechno zboříme,“ uzavírá farář Holcner.