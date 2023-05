Proč je TikTok populární i přes rizika? Je snadnější tam uspět i mezi cizími, pobaví a víc vyhovuje dětem

Aplikace Tiktok je podle mnohých státních úřadů i soukromých firem bezpečnostním rizikem. I přes varování ale platforma roste. V dubnu měla podle serveru Demand Sage přes 1,6 miliardy uživatelů, o téměř 4,5 procenta více, než v předcházejícím měsíci. Proč lidé TikTok navzdory rizikům stále používají? „TikTok je nejlepší sociální síť, na které může člověk začít bez toho, aniž by ho někdo znal,” říká pro iROZHLAS.cz česká infuencerka Anette Rücker. Praha 19:14 21. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Tiktok je aplikace, která začala jako platforma pro sdílení tanečních videí a která otevřela debaty o kybernetické bezpečnosti.

V době, kdy před používám TikToku varoval Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), používalo síť v Česku kolem dvou milionů aktivních uživatelů, celosvětově pak přes 1,5 miliardy, jak vyplývá z analýzy serveru Demand Sage a v dubnu se počet uživatelů zvýšil o čtyři procenta.

Proč? Důvodem může být i to, že rozdíl mezi „běžným“ narušením soukromí a nebezpečím, před kterými varuje NÚKIB, spousta lidí nevnímá – včetně těch, kteří TikTok aktivně používají a tvoří na něm obsah.

Kauza Cambridge Analytica Cambridge Analytica byla britská poradenská společnost, která při své práci kombinovala data mining, datové makléřství a analýzu se strategickou komunikací ve volebním procesu. V roce 2018 firma ukončila činnost kvůli skandálu s nakládáním s údaji uživatelů Facebooku. Psalo se o ovlivňování voličů, o dezinformačních kampaních a o manipulaci voleb v několika zemích. List New York Times upozornil, že poté, co se americkým prezidentem stal Donald Trump, kterému firma pomáhala s kampaní, začala Cambridge Analytica inzerovat své služby s tím, že je schopná vytvořit psychologické profily zákazníků a voličů, a pomocí toho je ovlivňovat, daleko efektivněji než klasická reklama.

„Za mě TikTok ukládá data stejně jako kterákoliv jiná sociální síť. Vlastně si ani nemyslím, že je o něco nebezpečnější než třeba Facebook, který je povinen dát v případě potřeby citlivá data. Takže to bych asi nemohla mít žádnou síť,“ vysvětlila serveru iROZHLAS.cz česká influencerka Anette Rücker.

Podobný přístup nemá sama, upozorňuje novinář a mediální analytik Filip Rožánek ze serveru Digizone.cz.

Ani skandál společnosti Cambridge Analytica (viz box) příliš nezahýbal s počtem uživatelů Facebooku, připomíná Rožánek kauzu zneužívání dat z roku 2018.

„Myslím si, že drtivá většina uživatelů vůbec neřeší bezpečnostní aspekty, protože to by jinak nepoužívali jiné sociální sítě. Lidé obecně soukromí a bezpečnost dat na sociálních sítích příliš neřeší,“ soudí.

Krátká videa a obsah hned

TikTok je unikátní v tom, že se jedná o platformu založenou na video obsahu, která zatím nemá obdoby. I to je důvod, proč je tak populární.

„Pár pokusů o podobnou aplikaci tu bylo, ale žádný z nich se pořádně nebo dlouho neuchytil. Myslím, že nahradit Tiktok by bylo velmi komplikované, neboť mají lidé tuto aplikaci rádi a jsou na ni zvyklí,“ myslí si influencerka vystupující pod pseudonymem Kristal Shine.

Podle Anette Rücker by platformě mohly konkurovat třeba některé funkce Instagramu.

„Momentálně si myslím, že Instagram Reels jsou schopny TikTok nahradit. Na to, jak vypadaly jako propadák, tak tam teď najdeme úplně totožná videa,“ upozorňuje influencerka.

TikTok má ale další výhodu. V porovnání s jinými platformami je snadnější tam uspět.

„Já jsem začala natáčet pár let zpátky, kdy to bylo něco jiného, než je to teď, ale pořád si myslím, že TikTok je nejlepší sociální síť, na které může člověk začít bez toho, aniž by ho někdo znal,“ poukazuje Anette Rücker.

Co kdyby vznikla obdoba TikToku? Ani to by nemuselo znamenat, že se tam lidé přesunou. Na Tiktoku je totitž drží i pohodlí a zvyk, vysvětluje Rožánek.

„Když už si člověk nainstaluje nějakou sociální síť, tak ji zase hned tak nesmaže. Zůstává u ní, protože si ji oblíbí, má na ní vytvořenou síť kontaktů, má na ní nastavené preference a je na ní obsah, na který reaguje,“ vyjmenovává.

Jen pro vás a okamžitě

Za popularitou TikToku ale podle Rožánka stojí i jeho algoritmus. Ten dokáže uživatelům vytvořit úvodní stránku, takzvanou For You Page, na míru.

„Uživatelé mají aplikaci, která jim poskytuje jednoduchou instantní zábavu, servíruje to, co se jim líbí, a to je pro ně v danou chvíli to nejdůležitější,“ říká Rožánek.

Algoritmus TikToku tak velmi dobře ví, komu se co líbí a co uživatele baví.

„TikTok je už od začátku koncipovaný jako instantní zábava. Na jiných sociálních sítích člověk sleduje svoji rodinu nebo známé, kdežto TikTok usnadňuje objevování cizích tvůrců a nové zábavy na základě obsahu, který se člověku líbí,“ vysvětluje novinář.

To může být lákavé zejména pro mladší uživatele.

„Oproti tradičnějším sítím jako YouTube a Facebook je ten algoritmus mnohem jednodušší. Vyhovuje cílové skupině dětí mnohem víc,“ potvrzuje Jan Mareš, vedoucí Katedry psychologie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

Dětským uživatelům vyhovuje i to, že TikTok nepoužívá věková omezení stejně jako platformy z Evropy nebo Spojených států.

„V rámci amerických sociálních sítí máte totiž vždycky nějaké omezení, která se týkají této části cílové populace. Ve chvíli, kdy jde o čínskou síť, tak se tato pravidla zcela záměrně dodržovat nemusí,“ připomíná psycholog.

Krátká videa je také snadnější sdílet, vyzdvihuje další výhodu pro uživatele Mareš.

„TikTok má velmi dobře vymyšlený formát. Videa jsou kratší, jejich formát je trochu odlišný a je navržený pro mobilní telefony. Takže když chcete někomu ukázat veselé video, tak tady nemá pět minut jako na YouTube, ale třeba 20 vteřin nebo méně,“ dodává.

I to může podle něj hrát roli v popularitě aplikace. Zábavu na TikToku pak mohou uživatelé snadno preferovat i přesto, že jim ho mohou snadno poskytnout jiné aplikace, se kterými mají zkušenosti také.

Bezpečnost? Mezi klávesnicí a židlí

Omezení nebo dokonce úplný zákaz TikToku v současné době projednává například americký parlament, před riziky varoval i český úřad pro kyberbezpečnost NÚKIB.

Ten koncem března upozornil především na to, že aplikace shromažďuje nadměrné množství dat o uživatelích, které má pak společnost ByteDance, jenž TikTok vlastní, povinnost na vyžádání poskytnout čínským úřadům.

„Není tomu tak, že by najednou po vyhlášení bezpečnostní hrozby všichni začali odinstalovávat TikTok a instalovali si zpátky třeba Instagram. Lidé si tu aplikaci otevřou a vědí, že je tam vždycky něco pobaví,“ reaguje na varování Rožánek.

Mnoho lidí zkrátka preferuje zábavu před bezpečností.

„V kybernetické bezpečnosti vždycky bývá největší problém takzvaně mezi klávesnicí a židlí, protože běžní uživatelé příliš neuvažují nad bezpečnostními aspekty při používání informačních technologií. Takže je trochu naivní očekávat, že by se zrovna uživatelé TikToku chovali jinak,“ je přesvědčený Rožánek.

Nemá Čína zadní vrátka?

Podle Rožánka se objevují obavy, zda prostřednictvím aplikace není možné sledovat jiné aktivity, které uživatel na mobilním telefonu dělá. Otázky ochrany soukromí je podle něj u TikToku – na rozdíl od jiných sociálních sítí – zapotřebí vnímat v několika rovinách.

„Jedna věc je to, jestli aplikace TikTok nemá nějaká zadní vrátka. Například jestli může zafixováním používání klávesnice nebo monitorováním fotogalerie v telefonu otevřít cestu k citlivým datům,“ upozorňuje mediální analytik.

„Druhou rovinou je to, co dělá prakticky každá sociální síť, a sice profilování uživatele, kdy agreguje data o chování na sociální síti,“ doplňuje.

A to všechno v kontextu čínské vlády.

„TikTok je čínská aplikace a dle čínského práva a čínských zákonů shromažďuje data o uživatelích a ukládá je na čínských serverech. Podle některých výkladů mají čínské bezpečnostní služby k těmto údajům přístup,“ uzavírá Rožánek.