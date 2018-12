Nemáme v divadle MeToo, my máme hnutí WhyNotMe, říká Tomáš Töpfer

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hostem Osobnosti Plus je Tomáš Töpfer

„Rozhodně nejsem narcis a nerad se na sebe dívám v televizi. Člověk se zná jen z ánfasu. A najednou vidí i svůj profil a říká si: Takovouto mám bradu? Takto gestikuluji?“ říká sebekriticky principál jednoho z městských divadel v Praze.

Nemohu zlobit

Töpfer navazuje svým ředitelováním v Divadle na Vinohradech. Funkci převzal v roce 2012 po Jindřichu Gregorinovi. I jako šéf si ale jednou do roka odskočí znovu na jeviště. Tomu pak adresuje lehký povzdech.

Tomáš Töpfer Herec, režisér, podnikatel, scenárista, vysokoškolský divadelní pedagog, divadelní ředitel a bývalý politik. Po studiu herectví na brněnské konzervatoři přešel na pražskou DAMU, kterou absolvoval v roce 1972. Jako herec začínal hrát v Divadle Petra Bezruče v Ostravě. V roce 1995 společně s Eliškou Balzerovou založil Nadaci Fidlovačka, která se zasloužila o obnovu zchátralého Hudebního divadla v Nuslích – Divadla Na Fidlovačce, v němž po otevření (1998) působil nejen jako jeho ředitel, ale i jako herec a režisér. V květnu 2012 odešel do Divadla na Vinohradech a od 1. září 2012 zde působí jako jeho ředitel. Společně s bratrem provozuje restauraci U Kalicha v Praze 2.

„Nemohu po lidech chtít to, co bych sám neuměl, nebo v tom nebyl zodpovědný. Nemohu zlobit.“ Své zlobení dokumentuje slovy, jimiž připouští problematickou pracovní morálku v Divadle na Vinohradech v komunistické éře:

„Jako herec, když se nám nechtělo zkoušet a když nebyla dobrá nálada, začal jsem vyprávět anekdoty, nebo jsem řekl, že mám narozeniny. Pan režisér Dudek souhlasil, abych přinesl šampaňské a polovinu zkoušky jsme propovídali. Když jsem za měsíc řekl, že mám zase narozeniny, tak už mu to bylo divné,“ usmívá se.

Své divadlo se snaží řídit svědomitě a poctivě. Slevy nevedou. „Divadlo není supermarket, divák není spotřebitel, proto jsem u nás zakázal slevy.“

Jabloňový efekt

Herec měl dříve zahradu s dvaačtyřiceti jabloněmi, kde se učil sadařství. Naučil se také, proč se vlastně ovocné stromy prořezávají a vysvětluje, co si z toho vzal pro svou hlavní profesi a tím také, co znamená „jabloňový efekt.“

„Když začněte jabloni řezat větve, dostane informaci, že jí jde o život. A proto jde do květu, aby zanechala potomstvo. Podobně když se třeba blíží v divadle premiéra a mám pocit ohrožení, že mně jde o život, tak mám tendenci osahávat mladé kolegyně. Což není vůbec nic špatného, to je ten pud sebezáchovy. Jabloňový efekt. My nemáme v divadle MeToo, my máme hnutí WhyNotMe,“ uzavírá Töpfer.

