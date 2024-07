V šestinedělí jsem dopadla na úplné dno, pochybovala jsem o tom, že to zvládnu, říká influencerka Čechová

„Čekala jsem, že budu trpělivější. Vůbec mě dopředu nenapadlo, že by mě mohlo dlouhé uspávání dítěte takhle triggerovat,“ hodnotí první čtyři měsíce svého mateřství Nikola Čechová pro radio Wave. „Velká výhra je, když zjistím, že něco na syna funguje. I když se všechno zase brzy úplně změní,“ dodává. Rozhovor Praha 14:54 28. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nikola Čechová | Foto: Adam Ryšánek | Zdroj: Český rozhlas

„Na porod jsem se připravovala, o šestinedělí jsem tušila, co se zhruba bude dít. Ale ta změna byla obrovská a mě to úplně šokovalo, hlavně moje psychika. Přesně si pamatuju ten moment, kdy jsem partnerovi řekla, že to nezvládnu, že jsem se přecenila,“ říká Nikola Čechová o prvních týdnech mateřství.

„Nedokázala jsem si představit, že přijde takovýhle další den, další týden, další měsíc,“ vzpomíná na své šestinedělí. „Dopadla jsem na úplné dno, pochybovala jsem o tom, že to zvládnu,“ dodává.

Nikola svoje lepší i horší dny sdílí na sociálních sítích. „Právě proto, aby se vědělo, že to může vypadat i takhle. Nebo úplně jinak,“ říká.

Dál pracuje a svěřuje se, že se o pocit, že je ve své práci dobrá, ráda opírá. „Jak jsem v mateřství v šestinedělí plavala, dávala mi práce jistotu, že jsem v něčem dobrá a že to se mnou není tak tragické,“ směje se.

„Vidíte influencerky po porodu, jak s úsměvem vaří. Mně trvalo dva měsíce, než jsem byla schopná udělat první jídlo,“ pokračuje.

