‚My chceme znovu motýle.‘ Autorem Výroku roku 2019 je Babiš, v anketě bodovali i Grospič s Thunbergovou

Nejvíc hlasů (800) získal úryvek z projevu premiéra Andreje Babiše (ANO) z května, který pronesl na výroční schůzi Česko-německé obchodní a průmyslové komory: „My v Čechách máme rádi přírodu. My chceme. My máme obrovský program na vodu. My chceme zasadit deset milionů listnáčů. Kůrovec nám žere lesy. My chceme znovu motýle!“ Nominoval ho komentátor Aktuálně.cz David Klimeš.

Na druhém místě s 283 hlasy skončilo tvrzení místopředsedy KSČM Stanislava Grospiče o srpnu 1968: „Základní premisa z našeho pohledu je, že se nejednalo o okupaci. A oběti? To byly vesměs oběti dopravních nehod.“ Vybral ho komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.

Bronzovou příčku se 159 hlasy obsadil opět výrok premiéra Andreje Babiše (ANO): „Já jsem to nečet, prosím vás, já nemůžu číst tak dlouhé zákony.“ Zaujal nejen vás, ale i komentátorku Českého rozhlasu Lídu Rakušanovou, která ho nominovala.

