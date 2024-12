Barefoot boty jsou z části byznys, nohu spíše oplošťují, varuje podiatrička Rybová

Do jakého terénu se hodí barefootové boty? Mohou je nosit děti? Jak poznat vhodnou stélku? A jaké znalosti by měl ovládat podiatr? „Bosá nebo barefootová noha na artificiálním povrchu – to je veškerý povrch, který jsme si my lidi vyrobili – oplošťuje, nikoli facilituje, stimuluje, naklenuje, zvedá,“ upozorňuje fyzioterapeutka a podiatrička Pavla Rybová v rozhovoru pro Radiožurnál. Host Radiožurnálu Praha 7:11 22. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Byla bych strašně šťastná, kdyby lidi posuzovali, jaké boty jsou dobré, individuálně, říká podiatrička (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay

Když mám nějaký diskomfort při chůzi, jdu třeba do prodejny zdravotnických potřeb, kde mají reklamu na vložky do bot, které pomůžou, a tam si je koupím, dělám dobře?

Takto to bohužel právě úplně není. Většina sériových produktů, které si koupíte třeba ve zdravotních potřebách nebo ve sportu, jsou nastavené na tzv. nadměrnou pronaci, což je plošnější vada v populaci.

Jestliže je tělo uvrhlé do velké poruchy, nedá se to ovlivnit vůlí. Potřebujete, aby vás k optimálnímu vzoru chůze něco přiblížilo, a to barefootová bota neudělá, říká fyzioterapeutka Pavla Rybová

To znamená, že tělo kolabuje směrem ke středové ose. Když se postavíte na jednu nohu, tak ta není stabilní a padá ke středové ose. Sériové produkce spoléhají na to, že tím zachytí většinu plošných nebo většinových problémů.

Klienti, kterým se nepodaří vyřešit problém přes sériový produkt, se nám pak objevují v ordinaci a potřebují diferenciální diagnostiku, protože ten problém je komplikovanější.

Dochází tam v rámci chůze většinou k rozkladu vektoru sil, který není pouze jedním směrem. Stojná fáze chůze, kdy se opřete o nohu, je hrozně dlouhá a porucha se může projevovat jinak, když na nohu našlápnete, jinak, když na ní stojíte, a jinak, když se z ní potřebujete odrazit.

Všechny tyto funkce potřebujete pomůckou zajistit. A to samozřejmě sériový produkt nedokáže.

„Kompromisní bota by nesla určité výhody normální obuvi a barefootovou kulatou špičku.“

Jak poznám dobrou botu? Teď nemyslím, že bude z nějaké super kůže a designově vyladěná, ale že je vhodná pro to, aby se mi dobře chodilo.

Byla bych strašně šťastná, kdyby toto lidi posuzovali individuálně. Třeba si můžou na pomoc vzít nějaký lékařský pohled nebo fyzioterapeuta, protože pro každého platí úplně něco jiného.

Máme možnost proměřit, jestli se dítěti při kontaktní fázi chůze vbočuje pata, nebo nevbočuje, a to je jasná determinanta pro dítě v mladém věku, jestli může nosit třeba barefootové boty, nebo ne.

Jsou děti, kterým se paty nevbočují, takže ty asi barefootové boty nosit klidně můžou. Ale jsou děti, kterým se vbočují. Pro toto dítě by bota měla mít pevný opatek – to je první pevná zadní část paty v botě, která navádí patu při kontaktu a není to žádná tvrdá součást boty. Dá se změřit, že to opravdu eliminuje tu poruchu při kontaktní fázi.

Barefoot byznys

Teď jste řekla terminus technicus – barefootová obuv, což je v posledních letech hit. K čemu je dobrá? Mám pocit, že jdu bos? Takto to mám pochopit?

Přesně tak. Ona nemá mít vyšší ambice než tepelně a mechanicky chránit chodidlo, abyste si je nepoškodil. Když v barefootové obuvi jdete, umožňuje kontakt s terénem.

Obecně by posluchači měli vědět, že bosá noha nebo barefootová noha na artificiálním povrchu – to je veškerý povrch, který jsme si my lidi vyrobili – oplošťuje, nikoli facilituje, stimuluje, naklenuje, zvedá.

K čemu je to tedy dobré, ta barefootová bota? Je to jenom byznys?

Je to z velké části byznys. Na trhu za mě obrovsky chybí kompromisní boty. To znamená bota, která bude mít normální chránicí podešev, tu spodní vrstvu do města, na povrchy, na kterých se pohybujeme, a nebude se lámat v půlce.

Barefootová bota se láme v půlce chodidla a všichni lidé, kteří mají pocit, že mají ploché nohy, zatěžují střed nohy. V momentě, kdy si vezmou barefootovou botu, tak ta je v tom středu ještě víc zasekne.

Víc jim přitíží v oblasti středonoží. Lidé hledají tu kulatou špičku, proto říkám, že chybí kompromisní boty – protože kompromisní bota by nesla určité výhody normální obuvi a nesla by s sebou tu kulatou špičku.

Kde můžou klienti hledat eventuálně nějakou odbornou pomoc?

Na stránkách České podiatrické společnosti se registrují všichni lidé se zájmem o obor, ať už z oblasti pedikúry, měření nohou, nebo výroby individuálních vložek.

Já dlouhodobě vzdělávám a i na našich stránkách už máme více než 150 poskytovatelů, kteří se minimálně s nadstandardním zájmem věnují nohám. Nikdy se samozřejmě za nikoho nemůžete zaručit, ale třeba i z naší mapy mohou čerpat.

„Noha potřebuje respektovat genetický model chůzového cyklu, který máme všichni stejný.“

A pak jednotliví dovozci termoplastických předtvarů, materiálů, ze kterých se potom vyrábí individuální vložky, na svých stránkách kolektují distributory nebo fyzioterapeuty, lékaře, kteří ten materiál používají. A to jsou ta místa, kde jim mohou nadstandardně pomoci a minimálně se pokusí o nějaké hloubkovější vyšetření a rozbor problému.

Baví vás to?

Jsem naprostý nadšenec. Vytvořila jsem sektu: jsem fanatický stoupenec neutrálního nášlapu nohy.

Co to je?

Noha nemůže chodit v nějaké velké poruše, až vás to odstřihává od normální kvality života. Noha potřebuje do značné míry respektovat genetický model chůzového cyklu, který máme všichni v hlavách. Máme ho všichni stejný.

Tělo spouští automatismus – není to, že si vymýšlíme, jak půjdeme. Ono to má automatismus, a když máme nějaké poruchy, tak se od toho automatismu odchylujeme a tělo potom trpí. Jsem opravdu fanatickým zastáncem toho, že nohy musí chodit dobře.

Jakou roli při problémech s chůzí hraje genetika? Proč by děti neměly nosit kotníkovou obuv? A platí pořekadlo „v botě vložka, líná nožka"?