Čeští vědci vyvíjejí diagnostiku schizofrenie z krve. Dosud nemoc odhaloval jen rozhovor s psychiatrem

Rozeznat schizofrenii z kapky krve anebo předpovědět možnost zhoršení stavu pacienta z analýzy zornice. To je jedním z cílů nového projektu Národního ústavu duševního zdraví, který má zlepšit diagnostiku jednoho z nejzávažnějších psychiatrických onemocnění. Dosud schizofrenii odhaloval pouze rozhovor s psychiatrem. Praha 7:00 8. ledna 2025

„Teď jsme v místnosti, kde jsou hlubokomrazicí boxy, na minus 70, a právě v jednom z těchto boxů schraňujeme už dobrých 15 let vzorky krve našich pacientů a to je to naše bohatství, na kterém stavíme celý náš projekt,“ popisuje pro Český rozhlas psychiatr Filip Španiel v jedné z laboratoří Národního ústavu duševního zdraví.

V jednom z mrazicích boxů tu mají ukrytých víc než 1700 vzorků krve od pacientů se schizofrenií. „My je sledujeme dlouhodobě. Sledujeme je prvních pět let od začátku nemoci, takže tam jsou vzorky z prvního odběru bezprostředně po té, co byli hospitalizováni, pak po roce a pak po pěti letech,“ vysvětluje Španiel.

„My jsme před patnácti lety začali ukládat vzorky, protože jsme věděli, že mezi tím se ten prudký vývoj laboratorních technologií posune někam jinam. A to se přesně stalo. Například dneska jsme schopni ze vzorků detekovat kusy mozkových buněk. My je dokážeme vytáhnout z krve a podívat se dovnitř, takže jsme schopní podívat se do neuronů, mozkových buněk, aniž bychom odebírali biologický materiál, jen z obyčejné krve,“ popisuje dále Španiel.

Zpracování vzorků

Vzorky pak v laboratoři hned vedle zpracovává neurobiolog Karel Valeš. „To, o co usilujeme, je diagnostika na základě specifických biomarkerů, které by nám dokázaly určit biologický subtyp schizofrenie, snažíme se vyvíjet přesné diagnostické postupy, které by byly v budoucnu použitelné v klinické praxi, to znamená přenos poznatků do klinické praxe,“ říká neurobiolog.

Nejen vzorky krve, ale taky snímky mozku pacientů mají vědci uložené v databázi. A právě díky ní budou schopní u dalších pacientů do budoucna rozeznávat schizofrenii a její různé formy.

„Psychiatři nemají laboratorní nástroj, jak by poznali, který je to podtyp, takže do jisté míry předepisují léčiva a volí terapii na základě svých zkušeností, tím pádem pacientům je často předepisováno léčivo, které napoprvé nepatří jim, takže se to zkouší, nežádoucí účinek se dostaví vždy a terapeutický jen tehdy, když správně identifikují pacienta. Tady jdeme k tomu, aby psychiatři měli nástroj k tomu, aby věděli, že pacientovi mají předepsat takovou terapii,“ vysvětluje Valeš.

Onemocnění schizofrenie

Schizofrenie je jedno z nejzávažnějších duševních onemocnění, které postihuje okolo 24 milionů lidí po celém světě. Mění osobnost, prožívání, vnímání, vztahy s okolím a odtrhuje člověka od reality. Nový projekt vědců z Národního ústavu duševního zdraví má za cíl nejen přesněji diagnostikovat schizofrenii a zvolit tak pro pacienty vhodnější léčbu, ale taky určit její prognózu.

„Představte si, že za pár let by to vypadalo tak, že k nám budou přicházet pacienti z celé republiky, kteří mají první zkušenost s psychózou, my je kompletně vyšetříme a budeme moci lékaři, který ho odeslal, říci, jaká bude prognóza, podle toho bude moci nastavit léčbu a rehabilitaci, jaké léky budou fungovat, jaký typ je to onemocnění a zároveň pacienta vybavíme řadou digitálních přístupů, které ho budou chránit před relapsem, před návratem do psychiatrického zařízení,“ dodává psychiatr Španiel.

Právě digitální technologie by mohly skrze měření mozkové aktivity a dynamiky zornice předpovídat riziko náhlého zhoršení onemocnění. V následujících pěti letech tak budou vědci vzorky krve, snímky mozku i digitální technologie testovat, aby se podívali pod pokličku schizofrenie, která i dnes vyvolává víc otázek než odpovědí.