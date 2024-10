Digitální závislost? Dotýkejte se hlíny, je to léčebné, radí psychiatr a adiktolog Kmoch

„Jsou pravidla, která by se měla v rodině určit a dodržovat, například společný čas strávený bez mobilů. Propaguji večeře bez digitálních technologií. A když se to naučí rodiče, můžou to vzít za své i děti,“ říká psychiatr a adiktolog Vladimír Kmoch. Co pak považuje dokonce za ohrožení zdraví teenagerů, je noc, případně pozdní večer s mobilem. Má i rady, jak začít s terapií přírodou. Praha 23:44 22. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rytí záhonů a práce v zahradě může být terapeutická (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

„Hlavně u teenagerů má spánek zásadní roli. Ukazuje se, že to, co naspí do půlnoci, má vliv i na jejich výšku. Protože růstový hormon se vyplavuje jen do půlnoci. Jde i o kvalitu spánku, která zas souvisí s melatoninem, potom i s imunitou, také s kapacitou paměti, s koncentrací na látku druhý den ve škole atd.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Hovory Naděždy Hávové

„Takže si digitální zdraví můžete udržet v případě, že budete dobře spát, snažit se mít večeři bez mobilů. A přestože se děti obtížně obejdou bez obrazovek při vzdělávání, přesto platí, že by děti do dvanácti let věku měly u digitálních technologií za den trávit maximálně dvě hodiny,“ vypočítává psychiatr. Jinak jim hrozí obezita, poruchy zraku a další choroby.

Dřív se uvádělo, že dívky tráví víc času na různých sociálních sítích, chlapci pak častěji hrají online hry – ale i ty už stále víc připomínají sociální sítě. „Teď se ukazuje, že dívky, které hrají víc online hry, mají větší a závažnější dopady na duševní zdraví,“ říká.

Když to pak psychiatr shrnuje, tvrdí, že dopady digitálních technologií jsou vidět v rostoucím množství sebepoškozování, je víc úzkostí, depresí a roste i dětská nespavost.

Dotýkejte se hlíny

Psychiatr a adiktolog Vladimír Kmoch se také věnuje terapii přírodou. Když člověku není dobře na duši, jeho trable mohou léčit zvířata a rostliny. „Projít se zahradou je vždy dobré – je to forma prevence, nemusí jít hned o léčbu,“ vysvětluje.

28:25 Úzkosti a deprese. Duševní zdraví dětí a mladistvých v Česku je na tom čím dál hůř Číst článek

„Ideální je se třeba začít starat o záhon s mrkví, protože tam máte i fyzickou aktivitu. Jednou jsme zjišťovali, jaká fyzická aktivita v zahradě je ta největší, tedy pokud jde o množství vydané energie. A rytí záhonů je skvělé, ještě lepší je přehazování kompostu.“

„Už jen to ponoření rukou do hlíny je skvělé. Protože tam máte množství senzorických vjemů, tedy vedle vizuálních a audio vjemů ze samotné přírody. Dotýkat se hlíny je prostě léčebné, navíc máte kontakt s obrovským množstvím mikroorganismů. Říká se, že v jedné hrsti zeminy je víc organismů než lidí na celé planetě. Takže to je obrovský vesmír, který máte v ruce.“

A když nemáte možnost jít na zahradu, stačí podle psychiatra jen truhlík na balkoně, nebo květináč na okně. To už si ale poslechněte v audiozáznamu rozhovoru v pořadu Hovory. Ptá se Naděžda Hávová.