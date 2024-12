Do Česka během několika týdnů dorazí vakcína proti nové variantě covidu, uvedl ministr zdravotnictví

V Česku by měla být v řádu několika týdnů dostupná vakcína proti nové variantě covidu KP.2. Od začátku očkování stály covidové vakcíny přes 18 miliard korun, zvažuje se i další společný nákup evropských zemí. Řekl to v pondělí na tiskové konferenci před odletem na jednání ministrů zdravotnictví EU řekli ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) a jeho náměstek Jakub Dvořáček. Praha 20:44 2. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V květnu už bylo dostatečné množství vakcín | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Podle materiálů, které pravidelně zveřejňuje Státní zdravotní ústav (SZÚ), tvořily na podzim varianty viru SARS-CoV-2 označené „KP“ zhruba 40 procent případů, u jejichž vzorků byl sekvenován přesný genom. Podle poslední zprávy na přelomu října a listopadu tvoří dalších zhruba 30 procent případů varianta XEC a od ní odvozené.

Stát podle Válka zaplatil za vakcíny proti covidu zatím zhruba 18 miliard korun, většina byla od firmy Pfizer, která dodá i letošní vakcíny. Dosud bylo podle dřívějších údajů dodáno asi 19 milionů dávek.

Využité vakcíny státu proplácejí zdravotní pojišťovny. O prodloužení kontraktu se podle Dvořáčka v tuto chvíli jedná. „Dávalo by to poměrně velký smysl pokračovat v tom, jak je systém nastaven,“ dodal. Udržet stejnou cenu by pro samostatně jednající státy bylo podle něho složité.

„Na volném trhu je cena vakcín proti covidu zhruba desetkrát vyšší,“ dodal Válek. Podle něho je společný nákup výhodný pro každou ekonomiku zemí EU.

Současná smlouva platí do roku 2016. V příštích dvou letech výrobce do ČR dodá asi 1,6 milionu covidových vakcín za 900 milionů korun. Ministr zdravotnictví Válek letos v srpnu uvedl, že na úhradě očkování se nic měnit nebude, tedy že vakcíny budou dál hrazené z veřejného zdravotního pojištění.