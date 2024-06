Léky na cukrovku bude moci předepisovat praktický lékař. Doteď to mohl dělat pouze specialista

Léky na předpis by měly být dostupnější. Od července bude platit vládní vyhláška, která rozšiřuje pravomoci praktických lékařů. Ti budou moct předepsat některé léky, které doteď mohli pacientům nabídnout jen specialisté. Jde například o léky na cukrovku, ředění krve nebo na kožní problémy. Změny by mohly pomoct třeba seniorům, kteří nežijí ve velkých městech. Praha 6:46 24. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Léky na předpis by měly být dostupnější. Od července bude platit vládní vyhláška, která rozšiřuje pravomoci praktických lékařů | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Valérii Lukášové je sedmdesát dva let a žije v Trutnově. Před téměř deseti lety se jí po vážné nehodě zastavilo srdce. Od té doby musí brát spoustu léků a dojíždět na pravidelné kontroly.

„Kdybych chtěla dojet do krajské nemocnice, což jsem v jejich evidenci, je to víc jak šedesát kilometrů, tam a zpátky, tedy sto dvacet kilometrů a k panu obvodnímu lékaři to mám prakticky deset kilometrů,“ říká Lukašová.

Kvůli velké vzdálenosti nemocnice se ale už před lety její praktický lékař domluvil se speciality, aby paní Valérii mohl předepisovat všechny léky. Od července by tu možnost měli mít všichni praktici automaticky.

„Je to pro spoustu těch seniorů fajn, protože zvlášť ty, kteří mají trošku problém s pohybem, nebo nejsou takzvaně motorizovaní, že se musí dostávat hromadnou dopravou, nebo musí prosit své děti, tak pro ty je to zcela jistě daleko komfortnější, pokud jim ty léky může napsat praktický lékař,“ hodnotí změny Lenka Desatová, předsedkyně Rady seniorů.

Vyhláška ale nemíří jen na ně. Praktičtí lékaři dlouho volali po tom, aby ministerstvo zdravotnictví zmírnilo pravidla pro předepisování léků. Víc pravomocí chtěli už od lékařských protestů v roce 2016, kdy hrozili i stávkou. Upozorňovali hlavně na situace, kdy se pacient – třeba po operaci nebo při akutních problémech – nemůže k lékům na předpis dostat.

Dlouhé čekací lhůty

„Třeba pacient je diagnostikovaný s trombózou, ucpanou žílou v končetině. Je propuštěn z nemocnice, má s sebou léky na tři dny, má navštívit svého praktického lékaře, ale praktický lékař nemůže pokračovat v předepisování těchto léků, protože mu to pojišťovna neumožňuje a tento pacient by vlastně musel během těchto tří dnů najít specialistu, který má ale mnohotýdenní i mnohoměsíční čekací lhůtu, aby se k němu ten pacient dostal,“ popisuje praktický lékař Ondřej Sobotka.

Léky na ředění krve, ale i ty k léčbě cukrovky teď praktik bude moct předepsat i bez domluvy se specialistou. Odborní lékaři změny vítají. Šéf Sdružení ambulantních specialistů Zorjan Jojko ale varuje i před možnými riziky.

„Potřebujeme, aby praktičtí lékaři včas dostali příslušná odborná doporučení, podle kterých mají s těmi léky postupovat. Aby nedošlo k poškození těch pacientů. Přeci jen jsou tam léky na deprese, jsou tam léky na zelený zákal, jsou tam hormonální prostředky, jsou tam masti mezi těmi léky, s kortikoidy. Takže je potřeba opatrnosti,“ vysvětluje Jojko.

„Praktický lékař ale není pouze nějaký předepisovač léků, není to jenom lékař, který rozdává žádanky a rozesílá žádanky k dalším specialistům, jak jsme to možná znali z některých seriálů. V současné chvíli je praktický lékař specialista. Specialista všeobecné medicíny a samozřejmě je schopen se starat o některé diagnózy velice správně a velice sofistikovaně,“ upozorňuje Ondřej Sobotka, podle kterého jsou obvodní lékaři dostateční odborníci.

Sobotka dodal, že by v primární péči mělo ministerstvo zdravotnictví udělat další změny. Víc kompetencí by podle něj měly dostat zdravotní sestry. Tak, aby praktici měli míň administrativních povinností a naopak měli víc času na pacienty.