Už žádné běhání po lékárnách. Nově s dostupností léků poradí mapa v aplikaci eRecept

Dětský sirup proti horečce nebo lék na astma, právě tyto léky Češi v posledních měsících sháněli v lékárnách, a často neúspěšně. Teď má s nedostatkem léků pomoct novela zákona o léčivech. A vznikla i nová mapa lékáren, které hůře dostupné léky mají, dostupná je v aplikaci eRecept. Praha 6:00 1. června 2024

Léky s omezenou dostupností jsou takové přípravky, kterých není v Česku dostatek. To znamená, že poptávka převyšuje nabídku. A pokud nějakého léku bude málo, Státní ústav pro kontrolu léčiv ho zařadí právě mezi tyto léky s omezenou dostupností a ty se pak automaticky objeví ve zmíněné mapě v aplikaci eRecept.

V ní se dá ověřit, která lékárna v okolí, má potřebný lék na skladě. „Je to v okruhu zhruba dvaceti kilometrů, kde se pacient nachází a podobně to funguje i ve webovém rozhraní,“ vysvětluje náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček.

Do teď zjišťovali dostupnost léků přímo lékaři. Těm tak aplikace usnadní práci.

„Když jsme to ověřovali sami, tak jsme museli využívat různé možnosti, ať už přístup do skladového systému konkrétní lékárny nebo některé aplikace v případě větších řetězců a až podle toho jsme se rozhodovali o předepsání konkrétního léku,“ říká místopředsedkyně České vakcinologické společnosti a pediatrička Hana Cabrnochová.

Na mapu nejde ale spoléhat úplně stoprocentně. Aplikace eRecept sice ukáže, kolik balení má lékárna skladem, tuto informaci ale lékárníci aktualizují vždy jen jednou denně.

Nové povinnosti

Jedním z prvních léků. Který by se měl na mapě objevit, je lék na astma Ventolin. „Zároveň je potřeba říct, že tam budeme dávat přípravky, které jsou vhodnou záměnou pro to dané léčivo, aby pacienti věděli, kde je dostupná náhrada,“ dodává Dořáček.

Novela zákona o lécích mění také povinnosti distributorů a lékáren. Nově musí každý den hlásit skladové zásoby a objednávky lékáren navíc budou limitované.

„Cílem je, aby nevznikaly velké zákony v některých lékárnách a někdo nekoupil všechny léky právě kvůli tomu, že mají omezenou dostupnost,“ vysvětluje prezident České lékařské komory Aleš Krebs.

Novela zákona by měla zkrátka zajistit, aby léky byly distribuované do lékáren po celém Česku rovnoměrně. Do nové mapy by se měla dostupnost léků začít propisovat ve středu.