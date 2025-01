Královéhradecká oblastní charita stále nemá dostatek peněz na dostavbu nového lůžkového hospice ve Stěžerách. Stavba za více než 180 milionů korun by měla těžce nemocným a umírajícím lidem začít sloužit příští rok na jaře. Stěžery 20:25 11. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zařízení bude mít celkem 20 lůžek, z toho 12 lůžek pro hospicovou péči a 8 lůžek pro takzvanou odlehčovací službu | Zdroj: Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Královéhradecká oblastní charita potřebuje sehnat ještě 20 milionů na to, aby mohla kompletně dokončit výstavbu a zaplatit například za nezbytný technický a autorský dozor. Aby mohl hospic příští rok na jaře začít sloužit lidem, bude třeba sehnat ještě další peníze na dovybavení interiéru.

Na dostavbu lůžkového hospice ve Stěžerách chybí královéhradecké charitě zhruba 20 milionů korun

Pro představu, zařízení bude mít celkem 20 lůžek, z toho 12 lůžek pro hospicovou péči a 8 lůžek pro takzvanou odlehčovací službu. Dál by mělo vzniknout zázemí pro domácí terénní hospicovou péči, ambulanci paliativního lékaře nebo sklad pomůcek. Administrativní část objektu, kterou se bude vstupovat dovnitř, bude dvoupodlažní, lůžková část pak jednopodlažní.

Část peněž chce charita získat od okolních obcí a měst, u kterých se dá očekávat, že jejich obyvatelé budou služby hospice využívat. S oslovováním samospráv proto začal ředitel oblastní charity Vojtěch Šůstek už v listopadu a zatím reagovalo jen několik z nich. Pozitivní je, že většina z nich finanční pomoc skutečně přislíbila.

I letos plánuje charita uspořádat na podporu hospice několik benefičních akcí a dobrovolníky s kasičkami budou moct lidé potkat taky v rámci letošních oslav 800 let od první písemné zmínky o Hradci Králové. No a v neposlední řadě se počítá taky s příspěvky drobných dárců a to hlavně v rámci aktuální tříkrálové sbírky.

Výstavba hospice v Královéhradeckém kraji je důležitá zvlášť proto, že jediné zařízení odborné a paliativní péče doteď v regionu funguje pouze v Červeném Kostelci na Náchodsku. Když přihlédneme k tomu, že spolu se Zlínským krajem patříme v současnosti k regionům s nejvyšším věkovým průměrem obyvatel v Česku, vychází z toho, že poptávka skutečně výrazně převyšuje nabídku.

Hospic tady mimo jiné chybí taky v návaznosti na největší zdravotnické zařízení v kraji, Fakultní nemocnici Hradec Králové, a stotisícové krajské město.