Světová zdravotnická organizace: Mutace koronaviru od norků se není třeba zvlášť obávat

Nic nenaznačuje tomu, že by nová varianta viru SARS-CoV-2, která se v Dánsku vyskytla u norků, byla nebezpečnější nebo se chovala jinak, než ostatní mutace. Přenosy mezi zvířaty a lidmi jsou však vždy znepokojivé. Naznačili to podle agentury DPA experti, včetně odborníků ze Světové zdravotnické organizace (WHO). Kodaň/Ženeva 22:19 6. listopadu 2020

Podle DPA se už v Dánsku nakazilo více než 200 lidí koronavirovými variantami, které se vyskytly u norků. Obavy vzbuzuje virový typ s označením cluster-5, který byl dosud zachycen u 12 osob. Podle dánských úřadů je totiž odolnější vůči protilátkám.

Experti však nabádají, že nyní není důvod ke zvýšeným obavám. „Není třeba mít z této varianty větší strach než z jiných, které jsou v oběhu,“ řekl v pátek DPA Richard Neher, šéf badatelské skupiny zaměřené na evoluci virů a bakterií na Basilejské univerzitě ve Švýcarsku.

Dánsko se však rozhodlo, že kvůli mutaci viru vybije celou svou populaci norků čítající až 17 milionů zvířat chovaných na kožešinu. Důvodem pro rázné opatření je obava, že nyní vyvíjené očkovací látky by mohly být méně účinné vůči variantě cluster-5, což ukázal výzkum dánského zdravotního institutu SSI.

Dánové se kromě toho obávají, že by se jejich země mohla stát novým ohniskem pandemie. „Pokud nyní nic nepodnikneme, riskuje Dánsko, že se stane epicentrem nové virové varianty,“ řekl deníku Jyllands-Posten mikrobiolog z Jihodánské univerzity Hans Jörn Kolmos.

Dánský ministr zahraničí Jeppe Kofod v pátek zdůraznil, že jeho země v boji proti koronaviru raději zajde příliš daleko, než aby byla nedostatečně důrazná. S ohledem na branži zpracování kožešin poznamenal, že rozhodnutí utratit všechny norky nebylo jednoduché, ale jde podle něj o nutné preventivní opatření. Dánsko je největším producentem norkových kožichů na světě.

Dánští norci mají být vybiti během několika týdnů, řekl Nikolas Hove z dánského veterinárního úřadu.

Je normální, že se viry mění

Světová zdravotnická organizace zdůrazňuje, že nic nenasvědčuje zvýšeným rizikům dánské mutace koronaviru. Vědecká pracovnice WHO Soumya Swaminathanová poukázala na to, že už nyní existuje řada mutací viru SARS-CoV-2.

„Je příliš brzy na předčasné závěry ohledně toho, jaké důsledky má tato nová mutace pro přenos, závažnost onemocnění, klinické příznaky, imunní odpověď nebo možnou účinnost vakcíny,“ řekla vědkyně.

„Žádné nálezy, které máme, neukazují, že by se tato varianta nějakým způsobem chovala jinak,“ řekl krizový šéf WHO Mike Ryan. Na twitteru WHO uvedla, že je normální, že se viry časem mění. Avšak pokaždé, když vir přeskočí z člověka na zvíře a zpátky, může se dál proměňovat. „Proto jsou tyto zprávy znepokojivé,“ připustila i Světová zdravotnická organizace.

Od června se variantami koronaviru pocházejícími od norků nakazilo nejméně 214 lidí, sdělil SSI. Rovné dvě stovky případů se vyskytly v regionu Severní Jutsko, kde se nachází obzvlášť velké množství norkových farem.

Ve středu dánská vláda oznámila, že budou utraceni všichni norci v zemi. Kromě toho byla vyhlášena přísná karanténa v sedmi severodánských obcích čítajících na 280 000 obyvatel.

Ve čtvrtek WHO Dánsko pochválila za to, že země prokázala „odhodlání a odvahu“, když se rozhodlo vybít všechny své norky navzdory obrovským dopadům na ekonomiku.