Plně hrazené plomby zůstanou. ‚Žádný pacient neodejde s neošetřeným zubem,‘ říká Šmucler

Zubaři se podle prezidenta České stomatologické komory Romana Šmuclera dohodli s ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami na zachování jednoho typu plomby pro dospělé zdarma po zákazu amalgámu, který má nastat v roce 2026. Ministerstvo dohodu potvrdilos tím, že by pacientům pojišťovny měly nově platit i část ceny bílé plomby, kterou si dosud hradí celou sami. Praha 15:07 28. srpna 2024

V návrhu novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, který ministerstvo předložilo v dubnu do veřejného připomínkového řízení, počítalo s tím, že by pojišťovny dospělým hradily jen 40 procent ceny, zbytek by mohl pacient čerpat z fondu prevence.

V původním návrhu novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, který MZd předložilo v dubnu k připomínkám, se počítalo jen s variantou částečné úhrady, případně čerpání z fondu prevence.

Podle prezidenta České stomatologické komory se dospělo k dohodě, že dospělým bude z pojistného hrazena jednoduchá nevrstvená výplň z fotokompozitu.

„V zásadě to vypadá, že se pro pacienty nic nezmění, žádný pacient neodejde s neošetřeným zubem,“ řekl Šmucler. V současné době platí pojišťovny amalgám, bílé plomby si platí celé pacient, pokud nejsou na třech předních párech zubů. Podle Šmuclerova dřívějšího vyjádření stojí 700 až 3 000 korun.

Reálně ale někteří stomatologové už amalgám nepoužívají a mají jen bílé hrazené výplně. Podle Šmuclera by i bez zákazu, který EU zavádí z ekologických důvodů, metoda sama zanikla kolem roku 2030, protože se jí studenti na fakultách neučí.

Podle původního návrhu měl mít pojištěnec nárok na 40 procent ceny bílé plomby, plně hrazené by je měly jen děti nebo dospělí na prvních třech párech zubů. Na zbytek by pacient mohl čerpat ze svého osobního účtu u zdravotní pojišťovny, pokud by například absolvoval prevenci nebo screening, mohl by si nechat výplň proplatit celou.

Zavedení tohoto systému na podporu prevence i pro jinou jinak nehrazenou péči zavádí novela i pro další zdravotní péči.

Ročně hradí pojišťovny asi 4,6 milionu plomb, kolik jich ale lidé platí sami, stát neví. Za amalgámovou pojišťovna lékaři zaplatí asi 900 korun. Viceprezident ČSK Robert Houba na uvedl, že v zákoně přesná úhrada stanovena nebude, předběžná dohoda je ale zhruba 1600 korun.

Podle Šmuclera tak bude nutné, aby zdravotní pojišťovny na stomatologii přidaly více peněz. Loni na ni šlo asi 17 miliard korun, tedy zhruba 1,5 procenta nákladů na zdravotní péči.