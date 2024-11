Asi dva miliony Čechů nemají registraci u zubaře. ‚Obraťte se na pojišťovny,‘ vyzývá šéf stomatologů

Prezidentem České stomatologické komory byl znovu zvolen Roman Šmucler. Proč je pro pacienty v některých regionech těžké najít zubaře, za kterým by nemuseli daleko dojíždět a u kterého by za běžné zákroky nemuseli doplácet? „Problémem není Moravskoslezský kraj, jak se pořád křičí, ale problémem je Ústecký kraj, Karlovarský kraj, Pardubický kraj a Vysočina,” popisuje v rozhovoru pro Radiožurnál Šmucler. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 0:24 13. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler | Foto: Jana Myslivečková | Zdroj: Český rozhlas

V sobotu vás delegáti sněmu stomatologické komory už potřetí v řadě zvolili prezidentem komory. I na sněmu se vedly debaty o tom, jestli je, nebo není v Česku dost zubařů. Vy opakujete, že zubařů je dost, řekl jste to ostatně i v neděli v našich hlavních zprávách. Proč je v tom případě pro mnohé lidi problém sehnat zubaře v rozumné blízkosti svého bydliště, třeba v nejbližším okresním městě?

To není problém. Najít ho tam není problém. Problém jsou ceny. Já se lidem nedivím, že shopují (z anglického shop, tedy kupovat – pozn. red.). Nemáme zákony – chtěli jsme je upravit, ale bohužel ministerstvo to odmítlo – aby bylo možné dělat předběžné konzultace a abychom se třeba mohli s pacientem rozejít.

Když nám nějaký pacient zavolá a my řekneme, že máme kapacitu, tak ho máme jako kdyby navždy, i když u nás pacient třeba nechce být léčený, protože se mu u nás nelíbí nebo máme ceny, které mu nevyhovují, dokud ho jiný lékař nevezme.

Na druhé straně o tom, že v některých regionech chybí zubaři, mluví představitelé zdravotních pojišťoven. V našem vysílání o tom pravidelně mluví krajští politici, před týdnem to byl třeba náměstek středočeské hejtmanky pro zdravotnictví. Na facebooku jsou skupiny, kde si lidé sdílejí zkušenosti, jak těžké je najít zubaře v některých oblastech. To si všichni tito lidé vymýšlejí?

Ne, ne, nevymýšlejí. Ale jedna věc je, každý den, kdy léčím, tak beru několik lidí, kteří roky nemají zubního lékaře. Půlka jich nepřijde vůbec, protože jsou to lidé, kteří se bojí, a ráno, když zjistí, že to přešlo, tak nepřijdou.

Další část přijde a mačká v ruce seznamy vyšetření za poslední tři měsíce a třeba řeknou: „Tady mi nabídli výplň za 1500 korun. Předtím tam pan doktor dělal amalgám, vypadl a byl zadarmo. Toto je za 1500.“ Říkám: „To je dobrá cena.“ A oni řeknou: „Tak děkuji. Já se tam jdu vrátit.“

Navrhli jsme ministerstvu, aby tady jako v Rakousku byly takzvané doporučené ceny, aby lidé vůbec věděli, jestli cena není moc vysoká nebo jaká je. Pojišťovny by si je (pacienty – pozn. red.) měly evidovat, když skutečně nemají lékaře. Pro ně je ta doba asi rok, když to není akutní.

Když je to akutní, vážení čtenáři, jděte prostě k nejbližšímu zubnímu lékaři. Máte na to nárok. Jděte primárně k tomu svému, ale když ho nemáte, tak vás musí vzít i nesmluvní a zaplatí to pojišťovna. Náš systém je komfortní, ale samozřejmě je to management. A v jedenácti milionech lidí pojišťovny musí začít být pro pacienty. To není úřad proti doktorům.

Problémové kraje

Kolem dvou milionů obyvatel Česka nemá registraci u zubního lékaře. Proč?

Protože chodí z velké části za cash (za hotovost – pozn. red.). Musíme rozdělit lidi, kteří mají nárok, chtějí jít na pojišťovnu a nemohou najít lékaře. Dotlačili jsme pojišťovny v první polovině tohoto roku, aby tyto lidi evidovaly. Takových lidí bylo 3350 z jedenácti milionů, což je super.

Pardon, ale to jsou ti, kteří se skutečně obrátili na pojišťovnu.

A já teď využívám Český rozhlas a moc děkuji za tu možnost. Vy všichni ostatní, co ne, že je někde nějaký doktor, který se vám nelíbí, ale co ho opravdu nemáte, obraťte se na zdravotní pojišťovnu, ať udělají seznamy.

My si s nimi v každém okrese sedneme, sedíme spolu každý měsíc, a řekneme si, co uděláme, když nám najednou vybouchne situace v okrese – mimochodem, nejsložitější situace je v Praze, ti lidé nechtějí k zubnímu lékaři.

Problémem není Moravskoslezský kraj, jak se pořád křičí, ale problémem je Ústecký kraj, Karlovarský kraj – ale nevím, jestli ti lidé přes den nejsou v Německu, asi jsou – a problémem je Pardubický kraj a Vysočina.

Naopak Moravskoslezský kraj, který má razantní politiky, má úplně nejvíc preventivních prohlídek na pojišťovnu. Pacienti jsou tam velmi super. Jinak na pojišťovnu pracuje asi 91 procent zubních lékařů. Pod 90 procent to padá v Praze.

Tam je to kolem 80 procent, to znamená, že pětina zubařů v Praze není u zdravotních pojišťoven.

Protože třeba dělá zubní implantáty, tak to vůbec nedává smysl, aby byl na pojišťovnu, že ano. Ale jsou kraje, kde jsou třeba dva lidi, kteří nepracují na zubní pojištění. Takže si myslím, že situace je relativně dobrá.

Nabídka pro české pacienty patří mezi pět nejluxusnějších v EU. Jenom pět zemí má tak širokou nabídku. Je zajímavé srovnání se Slovenskem, kde je dneska pro pacienty situace dramaticky horší.

Jestli projde nový zákon s novou výplní amalgám, zákon 48/97 Sb., tak se zdá, že s výplněmi to budou mít Češi nejlepší v EU. Moje máma taky platí kdeco, všude čeká na každého specialistu šest nebo sedm měsíců i třeba s blbými nemocemi, tak si myslím, že stomatologie není ten problém.

‚Policie a soud‘

I když člověk najde zubaře, který má smlouvu se zdravotní pojišťovnou, tak to zdaleka neznamená, že třeba za plombu nebude doplácet. Nedávný test MF DNES ukázal, že některé kliniky vůbec nenabízejí plně hrazené amalgámové plomby. Znamená to, že když tam člověk přijde se zubním kazem, tak bude muset zaplatit lepší výplň. Máte přehled, jak častá je tato praxe v Česku?

Když jsou zákony, tak to vždycky jako komora řešíme. Řešíme to nesmírně brutálně. Těch případů je na prstech dvou rukou za rok. Čili prakticky nejsou.

To jsou ale ty, o kterých se dozvíte, že ano?

My jsme policie a soud. Čili můžeme soudit jenom ty lidi, kde to pacient řekne. Nemůže to být „jedna paní povídala“, musí to být realita. Ale dá se to snadno prokázat tím, že tam někdo jde. Myslím si, když to někdo dělá systematicky, tak by mu pojišťovny měly vzít smlouvu. Pořádek začne, až se tu bude vládnout.

To znamená, vaše doporučení pacientovi, který se setká s tímto přístupem, je, aby si stěžoval vaší komoře a na pojišťovnu.

Ano. Mým úkolem není sehnat zubního lékaře do Horní Dolní. To dělá kolega (ředitel Zdeněk) Kabátek z VZP. Ale mým úkolem je trestat nešvary a dodržovat kvalitu.

Co za toto zubaři hrozí?

Je to trest smrti…

To asi ne.

Jako stomatologický, to znamená vyloučení z komory. A to je konec.

A už jste někoho za to vyloučili?

My vylučujeme. O té doby, co jsem přišel na komoru, tak se vylučuje podstatně rychleji.

I za toto?

Ty případy jsou různě srovnatelné. Ale toto třeba může skončit i u policejního stíhání, protože je to trestná činnost – ale to je pro právníky. Čili komora je tady proto, aby byl pořádek.

Kolik zubních lékařů nemá smlouvy s pojišťovnami? Kolik zubařů je nyní v důchodovém věku a jak velký je to problém? A jak těžké je sehnat zubaře pro děti a mladistvé? Poslechněte si celý pořad Dvacet minut Radiožurnálu ze záznamu v úvodu článku.