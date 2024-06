Po čtyřech měsících ve Vietnamu si přivezl ‚kámoše‘. První Čech s jaterní motolicí už čeká na lék v Motole

V Česku je zřejmě první pacient s jaterní motolicí. Starají se o něj na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny ve Fakultní nemocnici Motol. Lék v Česku v tuto chvíli k dispozici není, přivézt se bude muset ze zahraničí. Parazitem se cestovatel nakazil ve Vietnamu, kde strávil čtyři měsíce. Praha 13:44 13. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít První pacient s jaterní motolicí v ČR | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

V Motolské nemocnici tráví mladý muž už několik dnů. K lékaři přivedli Petra potíže se zažíváním a vysoké horečky, které pociťoval po návratu domů z Vietnamu. Zdravotní problémy měl už na cestách.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 „Potíže už mi tak nějak ustali, už spíš očekávám, kdy přijde lék, a budu moci zahubit toho svého kámoše, co mám v játrech,“ říká první Čech s jaterní motolicí Petr

„Asi poslední měsíc jsem pociťoval, že mám nevolnost. Nevěděl jsem, jestli je to z toho tepla. Přes den je tam vysoká vlhkost a občas jsem si dal kapku alkoholu,“ říká cestovatel, který projel Vietnam od jihu na sever a běžně se stravoval na ulicích.

Vodu ale pil jen balenou. „Jedinou vodu, kterou jsem do sebe mohl dostat, bylo asi v podobě ledu v pití. Když tam jdete po ulici a je tam street food, najíte se a pak vidíte, že je tam na chodníku před restaurací lavor s vodou, ve kterém umývají nádobí. Takhle oni tam prostě fungují, žijí a já jsem podle toho žil taky. Možná tam jsem to chytil, nevím,“ přemítá nad možným zdrojem nákazy Petr.

‚Zajímavý parazit‘

„Jedná se o zajímavého parazita, který má velmi složitý životní cyklus. Formy parazita se množí a objevují se ve stojatých vodách. Jedna část dozrávání probíhá v plžích a potom se to z plže dostane opět do vodního prostředí a na rostliny, v nějakém jezírku nebo v nějakém potoku,“ vysvětluje vedoucí lékař kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny Motolské nemocnice Grigorij Mesežnikov.

Místo pořádného světla čelovka, místo mikroskopu lupové brýle, líčí český lékař misi v Senegalu Číst článek

„Pacient se nakazí tím, že pozře kontaminované rostliny anebo vodu. Další formy parazita uzrávají ve střevech hostitele, což je buď člověk, anebo zvíře, například ovce nebo kráva,“ doplňuje. V Evropě se tato nemoc nevyskytuje. Lékaři na ni ale myslí v případě, že se cestovatel vrací z exotických destinací.

Přítomnost parazita prokázaly jak laboratorní testy z krve pacienta, tak přímo ze stolice. Parazit totiž produkuje vajíčka. „Na tuto nemoc jsme pojali podezření kvůli vysoké hodnotě takzvaných eozinofilů, bílých krvinek, které bojují v těle s parazity, a zároveň postižení jater žlučových cest, které jsme viděli ze zobrazovacích metod,“ říká přednosta kliniky Milan Trojánek.

„Největší výzvou paradoxně bylo prokázat samotnou infekci. Nám nestačí protilátky, ta serologie, ale potřebovali jsme zachytit ta vajíčka, protože léčba se výrazně liší u různých typů motolic. Právě proto byl přímý průkaz infekce natolik zásadní a natolik důležitý,“ přibližuje.

‚Potíže už ustali‘

Teď pacient čeká na lůžku na lék, který motolice zahubí. „Pacient dostane lék, který se jmenuje Triclabendazol, několik tablet tohoto léčiva a měl by být zdravý,“ dodává Trojánek.

Expert na nemoci jater varuje před doplňky stravy: Často obsahují těžké kovy nebezpečné pro zdraví Číst článek

Petr přesto chvíli před rozhovorem musel dostat infuzi. „Narazili jsme na to, že jak motolice migruje těmi játry, případně může atakovat žlučové cesty, tak může do jater zavléci sekundární bakteriální infekci. Právě proto, že došlo ke vzestupu zánětlivých parametrů, tak jsme museli nasadit i antibiotickou léčbu, abychom zabránili zhoršení nálezu ve formě nějaké sekundární bakteriální infekce,“ vysvětluje Trojánek.

To je také důvod, proč pacient zůstává v nemocnici. Jinak by se mohl léčit i doma. Jde totiž o nemoc, která není nakažlivá. „Potíže už mi tak nějak ustali, už spíš očekávám, kdy přijde lék, a budu moci zahubit toho svého kámoše, co mám v játrech,“ bere raritní nemoc s nadhledem Petr.

Po podání léku ho budou lékaři dál hlídat. S odstupem několika měsíců vyšetří vzorky stolice, aby měly jistotu, že byla infekce zcela vyléčená.