Expert na nemoci jater varuje před doplňky stravy: Často obsahují těžké kovy nebezpečné pro zdraví

Světový den zdraví jater vyhlásili lékaři na 19. dubna. Játra jsou jedním z nejsložitějších orgánů a odborníci se snaží šířit povědomí o tom, co všechno je může postihnout. Jedním z přehlížených problémů je poškození jater, které vzniká kombinací léků a zatím neznámých faktorů v těle pacienta, vysvětluje šéf evropské iniciativy Pro-Euro-DILI-Network, Raúl Andrade. Malaga 14:05 19. dubna 2023

Nezkoumáme poškození jater, které vzniká předávkováním látkami toxickými pro játra. Zajímají nás případy léků, které jsou schopné poranit játra velmi vzácně – lidem, kteří mají zvláštní náchylnost. Říkáme tomu idiosynkratické poškození jater, protože závisí na charakteristikách lidí, kteří ty léky berou.

V loňském roce jsme dokázali identifikovat genetické rizikové faktory pro poškození jater, říká odborník Andrade

Je to tedy kombinace vlastností léků a toho, co si člověk nese?

Na některých vlastnostech léků také záleží, ale nejdůležitější jsou charakteristiky hostitele: tedy lidí, kteří ty léky berou. Jejich genetika, nemoci, kterými trpí, věk, rasa. Je to kombinace různých těchto charakteristik, koktejl, který může učinit člověka náchylného ke vzácnému postižení jater, když bude brát léky i v normálních dávkách.

Málo specifických ukazatelů

Výzkum v této oblasti mi připomíná detektivní práci.

Ano, to je. Jeden z problémů s idiosynkratickým poškozením jater je to, že nemáme žádný specifický ukazatel. Neznáme látku, kterou bychom mohli analyzovat, nebo zobrazovací techniku - ultrazvuk ani rentgen -, která by dokázala detekovat, že zánět, který postihl játra, nějak souvisí s léky.

Musíme vyloučit mnoho jiných příčin, abychom to rozsoudili. Je to trochu detektivka a trochu soudní proces, kde jsme lékaři jako porota. Vážíme důkazy a stopy, jestli poškození jater souvisí, nebo nesouvisí s lékem.

A těch podezřelých může být hodně – třeba když je to starší člověk, který bere víc léků?

Ano, je to velmi složité, když pacient bere několik léků zároveň. Máme na to nějaká pravidla, například lék, který si vzal naposled.

Třeba když mají léky na vysoký tlak, za nějaký čas začnou brát léky na vysokou hladinu tuků, a potom mají potíže s játry – pravděpodobnost ukazuje na ten lék, který začali brát později.

Jsou to poměrně jednoduchá pravidla na posuzování důkazů, která nám pomáhají, ale celkově je to složité a pokaždé jsme do určité míry v nejistotě. Nemáme ukazatele. Proto potřebujeme podrobný výzkum těchto nemocí jater.

Kdo všechno se do výzkumu zapojuje?

Jsme klinici, jsme základní výzkumníci, máme také patology, kteří vyšetřují jaterní tkáně, také specialisty na zobrazovací techniky, dále statistiky, farmakology.

Mnoho rozhodujících činitelů, mnoho zainteresovaných lidí, mnoho různých oblastí poznání se setkává, aby se zabývali tímhle problémem.

Prevence onemocnění

Co byste rádi zjistili?

Máme dva hlavní cíle. Je to jako hledání kamene mudrců. První je najít specifický biomarker. A druhý cíl je identifikovat, kdo je náchylný k lékovému poškození jater – když bude brát léky, které jsou bezpečné pro většinu populace.

Když tohle zjistíme, budeme moci poškození jater předejít, což je závěrečný a nejdůležitější cíl.

To jsou velké cíle, můžete uvést nějaké alespoň dílčí pokroky?

Zdokonalujeme například posuzování příčin v procesu rozsuzování. Ve spolupráci s regulátory a farmaceutickými firmami jsme k tomu vyvinuli nástroje. V loňském roce jsme dokázali identifikovat genetické rizikové faktory pro poškození jater.

Ty jsme objevili jen díky tomu, že jsme vyšetřili mnoho lidí s podezřením na idiosynkratické poškození jater, odebrali jim vzorky a provedli analýzu celého genomu. Tyto analýzy nám umožní identifikovat specifické genetické varianty, které souvisí s vyšším rizikem poškození jater u této populace.

Nedostatek přesných dat

Jak těžké bylo sehnat data k tomuto výzkumu? Idiosynkratické poškození jater je poměrně vzácné.

To je pravda a je to jedna z velkých překážek, které nás svazují. Příkladem je antibiotikum amoxicilin-klavulanát. Podle výzkumů způsobí poškození jater jednomu člověku z 2350, kteří ho užívají.

Je proto obtížné získat potřebné množství dat k tomu, abychom mohli dělat genetické studie. Je také těžké navrhovat a provádět klinické zkoušky léků, které by léčily toto poškození jater, protože je těžké sehnat do nich pacienty. Přestože máme hodně center v různých zemích.

Co plánuje vaše iniciativa do nejbližší budoucnosti?

Právě se ucházíme o další inovační grant. Chceme propojit data ze základního a klinického výzkumu a zpracovat je pomocí umělé inteligence. Doufáme, že nám to pomůže získat důležité informace, protože tento nástroj dokáže projít data z mnoha různých databází.

Chcete se věnovat ve výzkumu i potravinovým doplňkům? I bylinky mohou poškozovat játra.

Přesně tak. Potravinové doplňky jsou velký zdravotní problém. V mnoha zemích jsou regulované jen málo nebo vůbec. Lidé si je mohou koupit přes internet. Lidé obecně věří, že to je z přírody, a tak to musí být bezpečné.

Ale to není pravda, v přírodě je i hodně jedovatých rostlin. Je to jeden z problémů, kterým čelíme. Lidé se bojí léků, že jsou nebezpečné, protože jsou to chemikálie. Přitom se léky testují na bezpečnost, než jsou uvedeny na trh. Byliny ale ne.

Měli bychom si tedy dát pozor na každou substanci, kterou bereme?

Potřebujeme přísnější regulaci – hlavně v tom, jak se bylinné přípravky označují. Různé studie ukazují, že neobsahují vždycky to, co mají napsané na obalu. Mohou v nich být různé věci, dokonce těžké kovy, opravdu nebezpečné pro lidské zdraví. To je důležitá věc, které se chceme v budoucnu věnovat.