‚Muži nemají k dispozici neomezenou ranvej.‘ Děti starších otců mají častěji zdravotní problém

Výzkumníci ze Stanfordovy univerzity studovali zdravotnické záznamy více než 40 milionů dětí, které se narodily mezi lety 2007 a 2016. Z údajů potomků otců starších 45 let vyčetli o 14 procent vyšší riziko předčasného porodu nebo nízké porodní váhy.

Zároveň tyto děti v porovnání s těmi narozenými mladším otcům po porodu častěji končily na jednotkách neonatální intenzivní péče, informuje o výsledcích studie The Guardian.

Miminka otců starších 45 let také dosahovala horších výsledků v takzvaném Apgar testu. Ten je mezinárodním bodovacím systémem, pomocí kterého lékaři posuzují zdravotní stav dítěte těsně po narození.

‚Neomezená ranvej‘

Zmíněná rizika jsou zvýšená pouze mírně, řekl výzkumník Michael Eisenberg, jeden z autorů studie.

Zároveň ale upozornil, že by páry při plánování rodiny neměly věk otce ignorovat. „Je to jedna z dalších věcí, která by se měla zvážit,“ míní. „S čekáním jsou spojena potenciální rizika. Muži by si neměli myslet, že mají k dispozici neomezenou ranvej.“

Eisenberg zároveň upozornil, že se rizika společně s rostoucím věkem rodičů mohou zvyšovat. Podle něj mohou být výsledky studie vysvětleny kvalitativními změnami, ke kterým se zvyšujícím se věkem dochází ve složení spermatu mužů.

Tyto závěry podporují i poznatky loňské studie harvardských vědců. Ta zjistila, že úspěšnost umělého oplodnění klesá úměrně s tím, jak se zvyšuje věk mužů, jejichž sperma bylo při procesu použito.