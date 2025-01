Krevní plazmu lze v České republice kromě nemocnic darovat také na soukromých klinikách, ty za to dárce finančně odměňují. Někteří kvůli vidině přivýdělku pak porušují dvoutýdenní interval mezi odběry a chodí do více center najednou. Stát totiž zatím nemá ucelenou databázi dárců a neví, jak často a kam chodí lidé krev či plazmu darovat. Změnit by to měl vznikající Národní registr dárců krve, ten naváže na seznam lidí, kteří krev darovat nesmí. Praha 10:27 14. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stát zavádí registr dárců krve a plazmy. Lidé často kvůli odměně nedodržují interval mezi odběry (ilustrační foto) | Foto: Monika Hlaváčová | Zdroj: ČTK

Praxe je nyní taková, že si každé zařízení hlídá, jak často lidé chodí na odběr přímo k nim. Jenže jestli dárce za pár dní nepůjde zase do jiného centra, už se zjistit nedá.

Krev mohou nově darovat i homosexuální muži. Dosavadní zákaz platil kvůli obavám z šíření HIV Číst článek

„Zejména tam, kde je dárce finančně motivován, se ukázalo, že pak nedodržuje intervaly a chodí do více zařízení paralelně. A to může vést k poškození zdravotního stavu,“ popisuje předseda Společnosti pro transfuzní lékařství a primář Transfuzního oddělení pražské Thomayerovy nemocnice Petr Turek.

Soukromá centra na odběr krevní plazmy zaštiťuje Sdružení pro plazmaferézu. To vznik nového registru vítá a dodává, že soukromá centra lhůtu pro opakovaný odběr plazmy dodržují. Od úřadů by sdružení ale k novému registru chtělo víc informací, třeba těch technických.

„Na podzim proběhla schůzka na ministerstvu zdravotnictví, kde jsme byli informování, že se tento systém připravuje, ale zatím nemáme aktuální informace,“ říká ředitel sdružení Martin Hamšík.

Osobní údaje

Systém je už hotový a odběrová centra se k němu nyní postupně připojují. Čas na to mají do 10. června a do té doby je podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) čas na doladění všech nedostatků.

2:01 ‚Sparťanská krev.‘ Hokejisté zahájili kampaň lákající k darování krve, odběrné místo je například v kabině Číst článek

„Dohoda byla taková, že jakmile bude registr připravený, tak nám všem dá ÚZIS vědět a my se mohli k registru připojit. Jako takový je registr skvělý, ale zatím není funkční,“ vysvětluje vedoucí oddělení výroby transfuzní stanice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Lukáš Darebníček.

Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky je registr nyní v takzvané implementační fázi. Vidět by do něj podle něj měly jen transfuzní stanice a soukromá zařízení.

„Registr je principiálně neveřejný a neliší se od jiných systémů, které provozujeme. Osobní data jsou tedy neveřejná a velmi silně krytá všemi pravidly kyberbezpečnosti a ochrany osobních údajů. Přístup do něj budou mít podle zákona poskytovatelé využívající ta data v reálném čase a pak také správce,“ tvrdí ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.