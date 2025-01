Čeští gynekologové provedou přes 2 miliony stěrů z děložního hrdla ročně. S rozborem jim pomáhá AI

Gynekologové provedou v Česku podle Národního screeningového centra ročně na 2,2 milionu stěrů z děložního hrdla. Na jejich základě je u pacientek možné odhalit přednádorové změny nebo přímo rakovinu. Více než 40 procent odebraných vzorků vyhodnocují zdravotníci v Bioptické laboratoři v Plzni. S rozborem takzvané tekuté cytologie jim už rok pomáhá umělá inteligence. Výhodou je, že žádný rizikový nález nepřehlédne a také šetří čas. Experiment Plzeň 22:42 5. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít rakovina děložního čípku, děloha, vaječníky | Zdroj: Shutterstock

„Většinu materiálu tvoří takzvaná konvenční cytologie. Buňky jsou k nám transportovány na podložním sklíčku,“ vysvětluje vedoucí lékařka úseku gynekologické cytologie Iva Kinkorová Luňáčková. „Takzvaná tekutá cytologie je nová metoda, kdy se buňky po odběru dávají do tekutiny s fixativem, aby se udržela jejich kvalita.“

Tekutých cytologií přichází do Bioptické laboratoře v Plzni od gynekologů přibližně 15 procent.

Laborantka Ivana Čížková právě vkládá v karuselu dvacet kusů vzorků do analyzátoru. Pak přidá prázdnou vaničku na skla, přístroj uzavře a zapne. Zdravotníci tu takto denně zpracují až 600 vzorků tekuté cytologie.

Iva Kinkorová Luňáčková z Bioptické laboratoře v Plzni | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

„V tomto přístroji se buňky z lahvičky přenesou na sklíčko. Potom je naskládáme do barvicího automatu, abychom na buňky viděli,“ popisuje Iva Kinkorová Luňáčková. V dalším navazujícím automatu se skla pokryjí speciální fólií.

Přesnější a pohodlnější

Z laboratoře se připravená sklíčka přenesou do místnosti, kde se naskenují. „Naskenování jednoho skla trvá do dvou minut. Potom jde program umělé inteligence a asi po pěti minutách už máme veškeré informace v systému a můžeme je odečítat na monitorech,“ pokračuje lékařka.

Naskenování jednoho sklíčka trvá do dvou minut. Potom vzorek analyzuje umělá inteligence | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

Cytotechnoložka Marie Bartošová mi v další místnosti ukazuje, jak se cytologické stěry vyhodnocují. Otevírá v počítači složku s dvaceti obrázky analyzovaných vzorků. „Umělá inteligence mi vyhledá a předloží obrázky toho, co se jí nezdá, a my to hodnotíme dál,“ ukazuje.

To jí výrazně zjednodušuje práci a navíc i šetří čas, protože nemusí prohlížet celý preparát.

„Malé množství dysplastických buněk můžete přehlédnout, pořád jsme jen lidi,“ připouští a dodává, že díky zapojení AI má při analýze vzorků větší pocit jistoty. „A plus je samozřejmě i volnost pohybu u monitorů oproti mikroskopům. Krční páteř a záda dřív trpěly, měla jsem bolesti hlavy, očí,“ pochvaluje si Marie Bartošová, že už nemusí při vyhodnocování tekutých cytologií sedět za mikroskopem.

Umělá inteligence zdravotníkům předvybere atypické buňky | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

Na co je lidské oko krátké

Cytotechologové tu jsou sami schopni vyhodnotit až 80 procent vzorků, dalších 20 procent ještě projde rukama patologa.

Vzorky s tekutou cytologií | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

„V tomhle skle je 116 tisíc buněk a v tomto objemu může být třeba jen deset buněk, které jsou atypické. Je možné, že kdybychom je hledali v mikroskopu, ani bychom je nenašli, protože je mimo fyziologii lidského oka objevit jednotlivou buňku mezi desetitisíci. Umělá inteligence ale i těch deset buněk vybere a dá je do galerie,“ ujišťuje lékařka Iva Kinkorová Luňáčková.

V Evropě se umělá inteligence ve vyhodnocování stěrů děložního čípku používá od roku 2021 například ve Španělsku, Francii nebo ve Velké Británii. V Česku ji jako první začali používat právě v Bioptické laboratoři v Plzni přesně před rokem.

